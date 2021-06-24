محمد بن راشد: المعرفة الطبية تقود مسيرة التنمية البشرية وتحميها

المصدر: البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أثناء زيارته لمعرض ومؤتمر الصحة العربي ومعرض ميدلاب اليوم أن المعرفة الطبية والتطورات الصحية في عالمنا اليوم هي التي تقود مسيرة التنمية البشرية وتحميها.

ونشر سموه في حسابه على تويتر عددا من الصور للزيارة معلقا "أثناء زيارة معرض ومؤتمر الصحة العربي ومعرض ميدلاب… أكثر من 2300 شركة من 64 دولة تجتمع لتبادل أفضل الممارسات والأجهزة الصحية الحديثة .. المعرفة الطبية والتطورات الصحية في عالمنا اليوم هي التي تقود مسيرة التنمية البشرية وتحميها ".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز