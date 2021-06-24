"المعاشات": صرف المعاشات التقاعدية لشهر يونيو الأحد المقبل

المصدر: وام

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المعاشات التقاعدية لشهر يونيو سيتم صرفها يوم الأحد المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ 600 مليون و773 ألفاً و094 درهماً، مقارنة بنحو 582 مليوناً و692 ألفاً و093 درهماً في يونيو من العام الماضي أي بزيادة قدرها 18 مليون درهم.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المستفيدين من الصرف يبلغ 42 ألفا و 78 مستفيدا، مقارنة بنحو 41 ألفا و312 في يونيو الماضي.

وتشمل المعاشات المصروفة المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999، والمدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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