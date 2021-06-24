المستشفى الأمريكي في دبي و "جيتكس" يطلقان برنامجا جديدا للرعاية الصحية للمرضى الدوليين

المصدر: دبي - البيان

أعلن المستشفى الأمريكي دبي، الوجهة الرئيسية والمفضلة لتلقي الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة و شركة "جيتكس–JETEX" الرائدة عالمياً في مجال خدمات الطيران الخاص، عن شراكة جديدة لتقديم خدمات سفر طبية فعالة وحديثة للمرضى الدوليين.

جاء الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية على هامش معرض "الصحة العربي 2021"، أكبر تجمع لمتخصصي الرعاية الصحية والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تنقل هذه الاتفاقية السياحة العلاجية في دبي إلى مستوى أعلى، حيث تشكل نقطة التقاء بين الطيران الخاص وتقديم الخدمة العلاجية للحالات الطبية العاجلة.

وستوفر الاتفاقية أسطولا من طائرات الإسعاف المجهزة بوحدات العناية المركزة، تمكنها نقل المرضى من أي جزء من العالم إلى المستشفى الأمريكي في دبي، وتضمن طائرة الإسعاف المساعدات الطبية عالية الجودة والاهتمام والعناية طوال الرحلة.

وعند الوصول إلى صالة كبار شخصيات لـ "جيتكس" في دبي، سيرحب الفريق الطبي التابع للمستشفى الأمريكي في دبي بالمرضى وأفراد الأسرة المرافقين لهم، ليتم نقلهم للمستشفى سواء برا أو عن طريق طائرة مروحية، بالإضافة إلى ذلك يمكن لــ "جيتكس" ترتيب الإقامة في الفنادق وكذلك تقديم كافة الخدمات الأخرى للمرافقين أثناء إقامتهم في دبي.

وتشتهر دبي باحتضانها لنخبة من الإختصاصيين الطبيين الذين لديهم خبرات عالمية واسعة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، والتكنولوجيا الطبية الحديثة، وأيضا التشخيصات الممتازة، والرعاية والخدمات بأسعار معقولة، فيما سيساهم هذا المشروع الجديد في تعزيز مكانة دبي كمركز للسياحة العلاجية.

ولقد تأسس المستشفى الأمريكي في دبي في عام 1996، وهو يضم 252 سريرا، ويعتبر أحد مزودي خدمة الرعاية الصحية الرئيسيين في الشرق الأوسط، كما يعتبر الوجهة الطبية المفضلة للمرضى الدوليين، ويقدم رعاية عالمية المستوى للمرضى في أكثر من 40 تخصصًا طبيًا وجراحيًا مع التركيز على برامج العلاج والرعاية الشخصية الحثيثة.

فيما تعد شركة "جيتكس"، اسماً موثوقاً في مجال الطيران الخاص، يسهل النقل الفعال للمرضى ولأفراد أسرهم المرافقين لهم من حول العالم، حيث تولي كامل الاهتمام بأدق تفاصيل متطلباتهم بما يتماشى مع ثقافة بلدانهم، لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة.

وفي معرض ترحيبه بالاتفاقية، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، الشركة المالكة للمستشفى الأمريكي في دبي: "يسعدنا أن نتشارك مع جيتكس، الشركة الرائدة في مجال الطيران الخاص، في هذه المبادرة. لطالما تولى المستشفى الأمريكي في دبي الريادة في تقديم الخدمات الأكثر تقدمًا في مجال الرعاية الصحية. وتؤكد هذه الشراكة على التزامنا بتقديم أعلى مستوى من التسهيلات للمرضى الدوليين، وكذلك التأكد من أننا معهم في كل خطوة من خطوات رحلتهم معنا. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن هذه المبادرة ستلعب دورًا مهمًا في تعزيز مكانة دبي كمركز للسياحة العلاجية".

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال عادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جيتكس": "نفخر بالإعلان عن الشراكة بين المستشفى الأمريكي في دبي وجيتكس، وإطلاق برنامج الرعاية الصحية العالمي الرائد في العالم. لقد أجرينا بحثًا متعمقًا حول أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وارتقينا بها إلى مرحلة جديدة لتعكس رؤية دبي كمركز عالمي للتميز الطبي. نهدف لضمان اعتماد المرضى علينا أينما كانوا حول العالم، خصوصاً في أصعب الأوقات لنقلهم بكفاءة وأمان إلى وجهتهم الطبية".

ومن جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "نرحب بهذه الاتفاقية بين جيتكس والمستشفى الأمريكي في دبي والتي من شأنها دعم الجهود المشتركة التي تساهم في تطور ونمو البيئة السياحية العلاجية. سوف تحقق هذه الشراكة أهدافها مستفيدة من المكانة المتميزة لدبي كوجهة رائدة للسياحة العلاجية، وتطور بنيتها التحتية، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، والخدمات اللوجستية المتميزة التي توفرها. حيث ستسمح هذه الشراكة للمرضى حول العالم الاستفادة من الخدمات الراقية المقدمة هنا. لقد اكتسبت دبي خلال السنوات الماضية سمعة عالمية كوجهة رائدة للسياحة العلاجية، قادرة على تقديم الخبرة والابتكار وأفضل المعايير، كما نواصل العمل مع الشركاء لاستكشاف فرص جديدة من شأنها ترسيخ مكانة المدينة عالميا".

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