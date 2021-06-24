بدء الحجز بفندق روڤ إكسبو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت روڤ للفنادق عن بدء تسجيل حجوزات الإقامة في روڤ إكسبو 2020، الفندق الوحيد في موقع إكسبو 2020 دبي، الحدث الدولي الذي سينطلق بعد 100 يوم بمشاركة 190 دولة وحضور ملايين الزوار. ويستعد فندق روڤ إكسبو 2020 المجاور لساحة الوصل بإطلالةٍ على القلب النابض لإكسبو 2020 دبي لافتتاح أبوابه أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم بالتزامن مع انطلاق الحدث الدولي في 1 أكتوبر.

وقال بول بريدجر، مدير العمليات المؤسسية لدى روڤ للفنادق: «تفخر روڤ للفنادق باعتبارها علامة فندقية محلية تأسست في دبي بافتتاح الفندق الوحيد في موقع إكسبو 2020. وانطلاقاً من رؤية فنادق العلامة التي تتمحور حول الاهتمام بالمسافرين العصريين في المقام الأول، يشكل روڤ إكسبو 2020 الواقع في قلب موقع إكسبو الاستثنائي، أحدث إضافاتنا التي تعكس تطور علامتنا الفريدة ونهجنا القائم على أرقى مستويات الضيافة الفاخرة.

ونتوقع أن يشهد فندق روڤ إكسبو 2020 إقبالاً كبيراً نظراً لموقعه الاستثنائي بجوار ساحة الوصل في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، كما تستعد فنادق العلامة الأخرى والتي تقع في مراكز استراتيجية في المدينة لتلبية الطلب الكبير على الإقامات الفندقية خلال فترة الحدث الدولي. ونضمن لرواد روڤ الاستمتاع بتجربة ضيافة مذهلة على بعد دقائق من موقع إكسبو 2021 بغض النظر عن مكان الوجهة التي يختارونها».

ويعد فندق روڤ إكسبو 2020 بوابةً على تجارب الثقافة والابتكار والإبداع الإنساني خلال الاحتفالية التي تستمر لمدة ستة أشهر، كما يحتضن 312 غرفة من طراز كينج وتوين و19 جناحاً فريداً وفاخراً. كما تتفرد الوجهة الفندقية بكونها الوحيدة في موقع الحدث الدولي الذي ينطلق من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022.

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