10 ملايين درهم من «الأنصاري للصرافة» لمستشفى حمدان بن راشد الخيري

المصدر: دبي - البيان

تبرّعت «الأنصاري للصرافة» أمس، بمبلغ 10 ملايين درهم إماراتي لصالح «مؤسسة الجليلة»، للمساهمة في بناء «مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان» ومن المقرّر أن يتم افتتاح المرفق الطبي الشامل في نهاية عام 2023 من أجل تقديم المساعدة اللازمة لعلاج مرضى السرطان غير القادرين على تحمل كلفة العلاج.

دعم

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة «الأنصاري للصرافة»: نواصل دعم «مؤسسة الجليلة» ضمن خطة برامج المسؤولية المجتمعية للشركة، واستكمالاً لشراكاتنا الاستراتيجية طويلة الأمد لدعم وتمكين مجتمعاتنا ونحن فخورون بالمساهمة في هذا المشروع الخيري، الذي سيكون له تأثير إيجابي ملموس ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب.

بل على المستوى الإقليمي أيضاً ويأتي مشروع «مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان» بمثابة تكريم رفيع المستوى يجسد قيم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والذي لا تزال بصماته الإنسانية وأياديه البيضاء الممتدة للعطاء تدعم ملايين الأشخاص حول العالم.

رعاية

من جهته، قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة الجليلة»: إن دعم المانحين جزءٌ لا يتجزأ من نجاحنا في تطوير مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان، ونحن ممتنون للمتبرعين مثل الأنصاري للصرافة الذين يلتزمون بمساعدتنا على تحقيق رؤيتنا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة الجليلة»: ستحدث مساهمتهم في المستشفى فرقاً حقيقياً في مجتمعنا من خلال توفير رعاية عالية الجودة لمرضى السرطان الذين لن يتمكنوا من الوصول إلى العلاج. أول مستشفى خيري شامل للسرطان في دبي سيصبح شعلة أمل للمرضى وعائلاتهم.

تطوير

سيضم «مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان»، الممتد على مساحة 50,000 متر مربع، 250 سريراً لمعالجة 30,000 مريض سنوياً. ويأتي تطوير هذا المرفق الطبي الشامل في وقتٍ يتمّ فيه تسجيل حوالي 4500 حالة إصابة جديدة سنوياً في الدولة بمرض السرطان. ويعد تقليل عدد الوفيات الناجمة عن السرطان أحد مؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية.

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