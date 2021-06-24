الإمارات الأكثر تطعيماً للسكان عالمياً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكدت بيانات موقع (ourworldindata)، تصدر الإمارات دول العالم، من حيث عدد الجرعات التي أعطيت للسكان، بمعدل بلغ 147.9 جرعة لكل 100 شخص من السكان، يليها إسرائيل في المركز الثاني، بمعدل 123.15 جرعة لكل 100 شخص من السكان، ثم البحرين بمعدل 115.67 جرعة، يليها المملكة المتحدة بمعدل 109.95 جرعات لكل مئة شخص من السكان، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، بمعدل 95.45 جرعة لكل 100 شخص من السكان، فيما بلغ المعدل العالمي للدول 35.23 جرعة لكل 100 شخص من السكان.

وبحسب الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، فقد بلغ مجموع جرعات اللقاح التي أعطيت في دولة الإمارات حتى الآن، 14 مليوناً و631 ألفاً و482 جرعة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد فحوصات كوفيد إلى 55 مليوناً و802 ألف و956 فحصاً على مستوى الدولة.

وأكد خبراء دوليون، أن انخفاض إصابات كوفيد 19 في أغلب دول العالم، يُعزي في المقام الأول إلى التوسع في إعطاء اللقاحات المضادة للفيروس التاجي في الفترة الأخيرة، حيث تلقى 22 % من سكان العالم، جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد.

كما تم إعطاء 2.8 مليار جرعة على مستوى العالم، بمعدل 40 مليون جرعة يومياً، في الوقت الذي تلقى فيه 0.9 % فقط من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل، جرعة واحدة على الأقل، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتجنب العدوى التي اكتسبها أفراد المجتمع في العالم خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات جراء كوفيد 19 حول العالم، منذ انتشار المرض، مطلع العام الماضي وحتى الآن، حيث تقترب الوفيات من 4 ملايين حالة (3.9 ملايين حالة وفاة)، وفقاً لأحدث الإحصاءات العالمية، إلا أن ارتفاع حالات الشفاء في أغلب دول العالم.

والتي وصلت إلى 164.7 مليون حالة شفاء من أصل 179.9 مليون إصابة، أدت إلى انحسار الإصابات التراكمية، إلى أقل من 15 مليون إصابة، موزعة على دول العالم.

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