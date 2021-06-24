100 % تطعيم سائقي «رأس الخيمة للمواصلات»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكدت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمان داخل مركبات الهيئة، من خلال تلقي سائقي مركبات الأجرة والحافلات للقاح «كوفيد 19» بنسبة 100% من إجمالي السائقين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات اللازمة لأخذ اللقاح.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، أن الهيئة نجحت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2021 في نقل 2 مليون و261 ألفاً و318 راكباً من خلال مركبات الأجرة، كما بلغ عدد مستخدمي الحافلات عبر المدن أكثر من 100 ألف راكب خلال الفترة نفسها.

مؤكداً أن هذه النتائج تؤكد كفاءة وفعالية الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نفذتها الهيئة منذ بداية الجائحة حتى الآن في جميع وسائل النقل والمنشآت التابعة لها، بهدف توفير أعلى معايير الأمان الصحي للركاب والعاملين في آن واحد، والتأكد من سلامة جميع مرافق الهيئة والمركبات لضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

وأكد محمد هاشم إسماعيل مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل في الهيئة، الحرص على توعية جميع سائقيها وموظفيها بتلقي جرعات اللقاح وذلك دعماً لجهود الدولة في مواجهة «كوفيد 19» ولضمان أعلى مستويات الوقاية والسلامة للسائقين والمتعاملين من مستخدمي وسائل النقل، مشيراً إلى أن نسبة حصول سائقي مركبات الهيئة في الحصول على لقاح «كوفيد 19» بلغت 100%.

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