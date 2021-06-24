مطر الطاير يبحث تعزيز التعاون مع القنصل البريطاني الجديد بدبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، سيمون بيني القنصل العام البريطاني في دبي، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسات النقل في المملكة المتحدة، إلى جانب استطلاع المشاريع المستقبلية التي تعتزم الهيئة تنفيذها في الفترة القادمة.

لا سيما تلك المتعلقة بتقديم حلول مستقبلية للتنقل. وتقدم الطاير بالتهنئة للقنصل البريطاني بمناسبة توليه المنصب الجديد، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، مشيداً بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط الهيئة بالمؤسسات والجامعات والشركات البريطانية العاملة في مجال المواصلات وأنظمة التنقل، متطلعاً إلى توسيع آفاق التعاون والعلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين في مختلف المجالات، وتحديداً في قطاع تشغيل الحافلات وتطوير محطات ومظلات الحافلات. من جانبه، أعرب سيمون بيني عن سروره بمشاركة المؤسسات والشركات البريطانية في تنفيذ مشاريع هيئة الطرق والمواصلات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم الجانبين.حضر اللقاء أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وموزة المري، مدير إدارة تنفيذي بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعدد من المديرين في الهيئة.

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