فريدة الحوسني: 5 ركائز بنيت عليها استجابة الدولة لـ «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

تواصلت لليوم الثالث على التوالي، فعاليات معرض الصحة العربي 2021، ومعرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2021، حيث ناقشت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة دولة الإمارات لجائحة «كوفيد 19»، وذلك خلال الجلسة المخصصة عن «كوفيد 19»، التي عقدت في معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2021.

وأوضحت الدكتورة الحوسني، أن استجابة الإمارات لجائحة «كوفيد 19»، اعتمدت على التقييم المستمر للحالة الوبائية، والعمل الديناميكي لتقليل تأثير المرض، وقد تركزت استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة على 5 ركائز: الاستعداد للرعاية الصحية، تبني التقنيات، التواصل الموحد، التعاون الفعال، ووجود نظام استجابة للطوارئ.

تقنيات متطورة

وقالت الدكتورة الحوسني: إن اعتماد التقنيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ساهم بشكل كبير في تطوير قدرات الاختبار، وطرق التشخيص بشكل سريع، وكان التعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات الخاصة والعامة، أحد عوامل النجاح الرئيسة في التعامل مع الجائحة، كما أن نظام الاستجابة للطوارئ في الدولة، كان مرناً وراسخاً، وتم تصنيفه على رأس القائمة العالمية، للاستعداد للطوارئ للتعامل مع الجائحة.

محركات النجاح

وتشمل بعض أهم محركات النجاح الرئيسة لاستجابة دولة الإمارات العربية المتحدة للجائحة: تحسين المراقبة، والكشف المبكر عن طريق زيادة عدد الفرق الطبية الميدانية لفريق المراقبة، والاستثمار في القدرات المختبرية لتسريع الاختبار، من خلال اعتماد أول نظام لإدارة أعمال المختبرات في العالم، وإنشاء مراكز صحية لإجراء فحص «كورونا» من السيارة في جميع أنحاء البلاد.

وإنشاء برنامج العزل المنزلي، لتوفير تجربة أفضل للمرضى، واعتماد لوحة معلومات ديناميكية، لرصد أداء تدابير الجائحة، والنظام الصحي العام، ومبادرة خريطة الحرارة للاختبار والفحص المركزين في المناطق العالية الخطورة.

وأوضحت الدكتورة الحوسني، أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة مع التجارب السريرية للقاح «كوفيد 19»، تجربة يمكن تعلمها وتعميمها، لأنها نجحت في غرس الثقة في السكان، وتحضيرهم لإطلاق اللقاح، وتعد حملات التوعية والتثقيف التي تم تنفيذها في الإمارات العربية المتحدة، أحد الأسباب الرئيسة وراء تلقي الأغلبية العظمى في الدولة اللقاح. وفي ختام الجلسة، سلطت الدكتورة الحوسني، الضوء على دور الإمارات في دعم المجتمع الدولي في مكافحة جائحة «كوفيد 19».

نقاشات

تستمر فعاليات ميدلاب الشرق الأوسط 2021، بالتزامن مع معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021، اليوم، بمشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسين، ونقاشات الطاولة المستديرة، وإحاطات حول ما يشهده هذا القطاع من تطورات، بالإضافة إلى عرض المنتجات، وتعزيز فرص التواصل، فضلاً عن سلسلة من الاجتماعات الثنائية المجدولة مسبقاً.

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