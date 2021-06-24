«الإمارات للخدمات الصحية» يبحث جاهزية المنشآت ومستجدات المشاريع

المصدر: دبي - البيان

بحث مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تقارير عمل اللجان، ومدى جاهزية المنشآت الصحية ومستجدات المشاريع والمبادرات، وتقييم ما تم إنجازه من أعمال تنظيمية وصياغة استراتيجيات، ضمن خطة مدروسة في إطارها الزمني، وحسب المؤشرات والمعايير المعتمدة.

وذلك في إطار التزام المؤسسة بمواصلة العمل على تعزيز الأداء المؤسسي والخدمات الصحية، بهدف المساهمة في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير خدمات صحية مبتكرة، تؤدي إلى تحسين جودة حياة وصحة المجتمع. جاء ذلك في الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المؤسسة خلال العام الجاري.

والذي انعقد برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة وأعضاء المجلس، على هامش مشاركة المؤسسة في «معرض ومؤتمر الصحة العربي 46» بدبي.

مستجدات

وناقش الحضور المواضيع المدرجة على أجندة الاجتماع، وآخر مستجدات العمل على إعداد اللوائح الخاصة بالموارد البشرية والمالية للمؤسسة، ومدى جاهزية المنشآت الصحية للمؤسسة لاستقبال المستفيدين من التأمينات الصحية، كما استعرض المجلس أبرز توصيات لجنة السياسات والاستراتيجيات وتوصيات لجنة التدقيق والمخاطر.

خطة عمل

أشار الدكتور محمد سليم العلماء إلى حرص المؤسسة على وضع وتنفيذ خطط العمل المتكاملة، وذلك بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية، من خلال توفير بيئة تنظيمية أكثر فعالية وكفاءة وتتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، وإتاحة خدمات رعاية صحية مستدامة وعالية الجودة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات والمعايير العالمية، وبما يواكب التحديات الصحية الراهنة، التي يعيشها العالم لاحتواء تداعيات «كوفيد 19».

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