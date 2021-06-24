%30 من الأطفال في الشرق الأوسط مصابون بأمراض الحساسية

المصدر: (دبي – مرفت عبد الحميد)

كشف الدكتور باسل نصر الله استشاري أمراض الأطفال والحساسية، لـ«البيان» أن ما يقارب 30% من الأطفال في منطقة الشرق الأوسط مصابون بأمراض الحساسية المختلفة والربو.

مشيراً إلى أن هذه الأمراض تشهد ازدياداً لافتاً ليس في الدولة فقط بل على مستوى العالم أجمع، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك على هامش اختتام المؤتمر الدولي الرابع لطب الأطفال لأمراض الحساسية والربو في دبي الذي نظمه المستشفى الأمريكي بدبي، على هامش مؤتمر ومعرض الصحة العربي الذي يختتم أعماله اليوم.

وأوضح الدكتور باسل نصر الله رئيس المؤتمر أن سبب ازدياد هذه الأمراض يعود إلى عوامل عدة أهمها العوامل الوراثية والبيئية بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وبينت الدكتورة داليا بلشي استشارية أمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال أن كثيراً من أمراض الحساسية عند الأطفال قد تظهر على شكل أعراض في الجهاز الهضمي، إذ إن كثيراً من الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن ومشكلات في النمو أو ممن يعانون من آلام في البطن قد يكون أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذه الأمراض إصابتهم بأمراض الحساسية.

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