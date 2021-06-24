«نور دبي» تستعرض جهودها المتميزة في مكافحة العمى

المصدر: دبي - البيان

ضمن مشاركتها بفعاليات معرض الصحة العربي 2021 استعرضت مؤسسة «نور دبي» جهودها المتميزة، وإنجازاتها المتعددة في مكافحة العمى، من خلال حزمة من مشاريعها وبرامجها العلاجية والوقائية، والتي استفاد منها حتى الآن أكثر 27 مليون شخص حول العالم، يمثلون 18 دولة.

ونفذت المؤسسة برنامج عيادة العيون المتنقلة لتوفير الفحوصات والاستشارات الطبية لفئات المجتمع المحلي، والتي استفاد منها 29 ألف شخص منذ إطلاق البرنامج عام 2014.

وقالت الدكتورة منال تريم المديرة التنفيذية لمؤسسة «نور دبي»: إن المؤسسة تستعرض خلال منصتها بمعرض الصحة العربي جهودها المستمرة لمكافحة العمى بمختلف دول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت عام 2016 بإطلاق برنامج علاجي في الدولة لتوفير التمويل للمقيمين من ذوي الدخل المحدود لعلاج أمراض العيون المعسرة.

حيث يتضمن البرنامج علاج اعتلال شبكية السكري، وعمليات الماء الأبيض أو إصابات حوادث العيون، وغيرها من أمراض العيون المعسرة، مشيرة إلى أن البرنامج تمكن خلال الـ 4 سنوات الماضية من علاج 230 حالة مرضية داخل الدولة.

ونفذت المؤسسة برنامجاً علاجياً لمكافحة العمى في المناطق النائية في قارتي آسيا وأفريقيا، حيث نجحت بتوفير 287306 فحوص طبية، وإجراء 29474 عملية جراحية، وتوزيع 67642 نظارة طبية منذ عام 2008.

واستطاعت مؤسسة «نور دبي» من خلال مخيماتها توفير الخدمات العلاجية والوقائية لمحتاجيها من المرضى، حيث تهدف مخيمات «نور دبي» إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدول المستفيدة من خدماتها، عبر تقليل عبء الإعاقات، وتمكين المجتمع من التعلم والعمل.

القضاء على التراخوما

وقالت الدكتور منال تريم: إن المؤسسة تستعرض ضمن منصتها بمعرض الصحة العربي مسيرتها الناجحة في مكافحة الأمراض الاستوائية، من خلال برنامج «القضاء على التراخوما» في إقليم أمهرة في شمال إثيوبيا.

حيث تمكنت المؤسسة من خلال السنوات الـ 8 الماضية من توزيع 87 مليون جرعة من الأدوية، ضمن برنامج الوقاية من انتشار المرض والسيطرة على تفشي المرض في 29% من المناطق الموبوءة في أمهرة بإثيوبيا، حيث استفاد من خدمات المؤسسة 18721151 مريضاً.

رعاية

وأشارت الدكتورة تريم إلى النجاحات التي حققتها المؤسسة في نيجيريا، من خلال برنامجها الشامل لرعاية صحة العين، الذي أطلقته عام 2019 في ولاية كاتسينا في نيجيريا لمدة 4 سنوات، حيث تم تصميم البرنامج ليكون مستداماً، فتم دمج جميع الأنشطة في برامج الصحة العامة مع بناء القدرات المحلية والبشرية والمادية وموارد البنية التحتية في نظام الصحة العامة، بهدف تحسين نوعية الحياة والوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان ولاية كاتسينا.

مشيرة إلى أن البرنامج سيسهم في الحد من العمى وضعف البصر في الدولة، بنسبة لا تقل عن 30% إلى 40%، حيث تم حتى الآن توفير أكثر من 11000 فحص طبي وإجراء 2451 عملية جراحية، وتوزيع 895 نظارة طبية وتدريب 262 عاملاً في الرعاية الصحة الأولية.

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