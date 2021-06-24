ابتكار يقيس 6 علامات حيوية من خلال تطبيق هاتفي

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الصحة في دبي مذكرة تفاهم مع شركة «أنبي»، وهي شركة إماراتية ناشئة في مجال التكنولوجيا الطبية والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي والابتكار في الرعاية الصحية، وذلك بعد أن حازت براءة اختراع لأول جهاز من نوعه لمراقبة الرعاية الصحية الوقائية في المنزل.

ويتكون الاختراع من جهاز طبي غير جراحي يقيس 6 علامات حيوية «تخطيط القلب، وضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، ودرجة الحرارة، وتشبع الأكسجين في الدم، ومعدل التنفس» في أقل من دقيقتين من دون الحاجة إلى أي مساعدة طبية.

سجل

ويرتبط الجهاز الطبي بتطبيق «أنبي»، والذي سيحفظ تلقائياً جميع العلامات الحيوية للمريض، التي يتم التقاطها بمرور الوقت في سجل طبي فريد يمكن أن يساعد الطبيب بشكل كبير وقت الاستشارة.

ويمكن للمرضى أيضاً طلب تقييم لأعراضهم على التطبيق في أي وقت، حيث ستقدم الصورة الرمزية للذكاء الاصطناعي سلسلة من الأسئلة الطبية لتقييم المرضى، وإبلاغهم بالأسباب الأكثر احتمالية لحالتهم السريرية الحالية مع مستوى الخطورة المرتبط بها.

وستقوم الصورة الرمزية للذكاء الاصطناعي بإبلاغ المرضى عما إذا كانوا قد يحتاجون إلى مساعدة طبية فورية بناء على أعراضهم وعلى عناصرهم الحيوية التي تم قياسها.

كفاءات

وقالت الدكتورة منال تريم، المديرة التنفيذية للرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي: على مدى السنوات القليلة الماضية، ركزت هيئة الصحة بدبي بشكل كبير على تطبيق تقنيات الرعاية الصحية في جميع قطاعاتها، بهدف تحسين الكفاءات عبر الخدمات الصحية ودعم الأطباء والفنيين، والأهم من ذلك زيادة تحسين الرعاية، التي تركز على المريض.

دقة

أظهرت الدراسة دقة مطابقة الجهاز عند مقارنته بأجهزة المستشفيات، التي تقيس مجتمعة نفس العلامات الحيوية الـ 6، كما أظهر مدقق الأعراض، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لتطبيق «أنبي» دقة تصل إلى 92.78% مقارنة بالتشخيص الطبي، الذي يقدمه الأطباء.

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