حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام الهند

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، الدكتور أمان بوري قنصل عام جمهورية الهند، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وأطر الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين البلدين. ومن جانبه عبر الدكتور أمان بوري، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. حضر اللقاء سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي.

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