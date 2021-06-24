اختتام التصفيات النهائية لمسابقة أجمل ترتيل اليوم

المصدر: دبي - البيان

انتهت لجنة تحكيم مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الرابعة عشرة من الاستماع خلال الأيام الماضية إلى المتسابقين من فئة البراعم الذين بلغ عددهم 11 متسابقاً، و11 متسابقاً من فئة الفتيان، و11 متسابقاً من فئة الشباب، و11 متسابقاً من فئة أئمة المساجد والوعاظ والخطباء.

وتختتم لجنة التحكيم مساء اليوم بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر التصفيات النهائية بالاستماع إلى المتسابقين من فئة الأذان والإقامة.

وأشاد المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بالجهود الكبيرة والخبرة والكفاءة التي تمتعت بها لجنة التحكيم من خلال أداء مهامها بشكل متميز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز