ملتقى جمارك دبي لمكافحة المخدرات يوصي بتعزيز الشراكة وتبادل البيانات

المصدر: دبي - البيان

شدد المشاركون في ملتقى جمارك دبي لمكافحة المخدرات في نسخته الثانية على أهمية تعزيز الشراكة وتبادل البيانات بين الجهات وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي لتهريب المخدرات.

والتي تشكل آفة خطيرة تهدد أمن المجتمعات واستقرارها واقتصادها، مع أهمية الاعتماد على الأنظمة الذكية في رصد وتتبع المهربين والشحنات الخطرة قبل وصولها إلى المنافذ والحدود الجمركية.

بدأ الملتقى الذي تنظمه جمارك دبي افتراضياً تحت شعار «ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذي يصادف 26 يونيو من كل عام، وشارك فيه جهات محلية وإقليمية وحضره أكثر من 250 شخصاً، بعرض مرئي تناول جهود جمارك دبي في مكافحة عمليات تهريب الممنوعات بكل مراكزها الجمركية بحرية وجوية وبرية.

ورحب أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بالحضور، مؤكداً أن دولة الإمارات استطاعت وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة أن تضع بصمة عالمية مميزة لها في محاربة هذا الآفة، وحماية المجتمع من أخطارها، وأسهم تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للهيئة الاتحادية للجمارك، والتي تستهدف رفع قدرات دوائر الجمارك المحلية ومفتشي الجمارك، في التصدي لجرائم الإتجار بالمخدرات من تحصين الدولة.

وقال إنه وفق الإحصائيات العالمية فإن عدد متعاطي المخدرات عالمياً وصل إلى 296 مليون شخص في 2018، بزيادة 30% عن العام 2009، وبلغ عدد المسافرين عالمياً 128 مليون مسافر في العام 2019 عبر 107 آلاف رحلة طيران، وهي أرقام ضخمة تستدعي تعزيز التعاون وتفعيل مبدأ الشراكة بين الإدارات الجمركية والجهات الأمنية ذات الصلة للتصدي لمنظمات تهريب المخدرات عبر الحدود والسيطرة على خطر انتشارها وإساءة استعمالها والاتجار غير المشروع بها.

نمو

وقال أحمد بن لاحج المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يحق لنا أن نفخر بما حققته دولة الإمارات في مكافحة هذه الجريمة ومحاصرة المهربين وتوجيه الضربات المؤثرة لهم، لقد حققت الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية نمواً ملموساً في عدد ضبطيات المواد المخدرة في المنافذ الجمركية خلال السنوات الماضية.

ففي عام 2020، ارتفع عدد ضبطيات المواد المخدرة التي أنجزها قطاع الجمارك بالدولة إلى 5992 ضبطية مقابل 4347 ضبطية في العام السابق. وخلال الربع الأول من عام 2021 بلغ عدد الضبطيات 1828 ضبطية، ما يعكس مدى يقظة مراقبي ومفتشي الجمارك بالدولة، وارتفاع مستوى كفاءتهم.

إمكانات

كما سلّط اللواء خليل المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي الضوء على جهود القيادة العامة لشرطة دبي في مكافحة آفة المخدرات، مؤكداً أن القيادة العامة تسخر كل الإمكانات البشرية والمادية للتصدي للمهربين والمروجين وصولاً إلى مجتمع خالٍ من المخدرات، كما عملت شرطة دبي على دعم المتعافين من الإدمان من خلال مساعدتهم على الانخراط مجدداً في المجتمع.

حرص

من جانبه، أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على حماية المجتمع من مخاطر وآفات المواد المخدرة التي تسبب أعباءً صحية واقتصادية.

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