«إسلامية دبي» تنظم دورة «القرآن حبل الله المدود»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، متمثلة في إدارة التثقيف والتوجيه الديني، عن انطلاق الدورة العلمية النسائية الرابعة تحت عنوان «القرآن حبل الله الممدود»، وذلك ضمن برنامج «مرحباً بطالب العلم» في الفترة من 25 إلى 28 من شهر يوليو المقبل، وذلك عبر برنامج الاتصال المرئي «زوم» من الساعة 10:30 صباحاً حتى 12 مساء. وأكدت يسرى القعود مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني، أن سلسلة الدورات العلمية النسائية الثلاث الماضية لاقت إقبالاً واسعاً من المجتمع، والتي عرضت مجموعة من المعلومات المهمة.

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