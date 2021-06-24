افتتاح مسجد في «المدينة العالمية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أمس، عن افتتاح مسجد جديد يتسع لـ 500 مصلٍ بكامل طاقته، وذلك في «المدينة العالمية (إنترناشيونال سيتي)».

ويعد «مسجد الحمد»، الواقع في الحي الفرنسي، بالقرب من مركز التجزئة المجتمعي «إنترناشيونال سيتي بافيليون»، سابع المساجد المفتوحة في المجتمع، مع خمسة مساجد أخرى مخطط لها.

ويضم المسجد الجديد، مصلى خاصاً للنساء، ومواقف مخصصة للمركبات، حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة المعمول بها. ويأتي افتتاح المسجد، بعد شهرين من افتتاح شركة «نخيل» لمساجد جديدة في «قرية جميرا سيركل» و«جميرا بارك».

الجدير بالذكر، أن «المدينة العالمية (إنترناشيونال سيتي)» تعتبر واحدة من أكبر المجتمعات المتعددة الاستخدامات في محفظة شركة «نخيل»، وتمتد على مساحة 714 هكتاراً، ويقطنها 105 آلاف نسمة، يعيشون في ما يقرب من 500 مبنى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز