وفد من قنصلية الكويت يزور متحف شرطة دبي ومختبر الابتكار الأمني

المصدر: (دبي - البيان)

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من قنصلية دولة الكويت الشقيقة برئاسة العقيد عبد العزيز أحمد، ضابط الارتباط، حيث زار الوفد متحف شرطة دبي ومختبر الابتكار الأمني، بحضور الرائد علي يوسف يعقوب رئيس قسم التنوع الثقافي بالوكالة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والرائد خالد المزروعي نائب رئيس مجلس الابتكار، وعلياء محمد العجلة رئيس قسم متحف شرطة دبي. واستهل الوفد الضيف جولته بزيارة المتحف واطلع على محتوياته من قاعة السينما الرقمية، وقاعة لعرض المشاركات المجتمعية، وقاعة مُتخصصة توثق مسيرة شرطة دبي الحافلة بالعطاء، وقاعة لعرض الأسلحة والأجهزة المستخدمة، إلى جانب قاعة خاصة بعرض بعض المضبوطات في القضايا المتنوعة.

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