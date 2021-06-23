رئيس توجو يمنح حسين النويس وسام الفروسية

المصدر: وام

منح فور جناسينجبي رئيس جمهورية توغو حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور للطاقة الإماراتية وسام الفروسية " كومندر مونو" تقديراً لجهوده ومساهمته في مسيرة التنمية التي تشهدها جمهورية توغو.

ويعتبر وسام الفروسية كومندر منو أعلى وسام يمنح للعسكريين والمدنيين في جمهورية توجو، ويتم منحه للأشخاص المساهمين في تحقيق الإنجازات بمختلف مجالاتها العسكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها.

كانت شركة "أيميا باور للطاقة"، التي يرأس مجلس إدارتها حسين جاسم النويس، قد تولت تطوير مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع للطاقة المتجددة في غرب أفريقيا، ويقع في منطقة سينتراليس في توجو على مساحة 92 هكتاراً ضمن مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وبتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية وبنك غرب أفريقيا للتنمية، وذلك لإنتاج 70 ميغاوات بحجم استثمار يصل إلى 60 مليون دولار أمريكي.

وأعرب حسين جاسم النويس عن شكره لرئيس توجو على هذا التكريم الذي أكد فخره به وعبر عن تمنياته لجمهورية توجو حكومة وشعبا المزيد من التقدم والتنمية والرخاء.

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