ابتكار «كهرباء دبي» منصة عالمية رائدة في ترسيخ الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

يعد الابتكار ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على الاستثمار في الابتكار لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة. وقد رسّخ مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مكانته كمنصة عالمية تسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة. ويدعم المركز استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ويمكن للجمهور زيارة مركز الابتكار بعد التسجيل وحجز موعد مسبق من خلال الموقع الإلكتروني للمركز (www.mbrsic.ae).

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تضع الهيئة الابتكار على رأس قائمة أولوياتها لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة. وتهدف هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى دعم الابتكار والإبداع في مختلف مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال».

وأشار المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مركز الابتكار يعكس جهود الهيئة في تعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة وتطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الطاقة المتجددة، إضافة إلى صقل وتطوير قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة مع التركيز على تنمية وتعزيز القدرات الوطنية، فضلاً عن تعزيز الوعي حول الطاقة المستدامة.

وأوضحت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار، أن المركز يعد بمثابة حاضنة عالمية للابتكار تتمثل مهمته الرئيسية في دعم الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة ونشر المعرفة، والاستثمار في ابتكارات الطاقة النظيفة من خلال بناء الشراكات القوية مع الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة.

مرافق تعليمية

يتعاون مركز الابتكار مع الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة المحلية والعالمية، كما يعد منصة تعليمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، ويوفر للزوار تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة. ويضم المركز قاعة مؤتمرات لعقد الفعاليات والاجتماعات والدورات التدريبية حول موضوعات تتعلق بالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والمبادرات التي تتعلق بالاستدامة.

إنجازات مستدامة

يتكون مبنى مركز الابتكار من أربعة طوابق بمساحة 4.355 متراً مربعاً، وارتفاع نحو 88 متراً. وقد حقق التقييم البلاتيني وفق تصنيف نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ويُعد المبنى الحكومي الوحيد على مستوى العالم الحائز أعلى رصيد نقاط في فئة المباني الحكومية الجديدة، حيث حقق 101 نقطة من أصل 110 في الربع الأول من عام 2020.

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