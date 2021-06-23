اتفاقية بين «التنمية الأسرية» و«المباركة» لتعزيز كفاءة العمل الاجتماعي

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت مؤسسة التنمية الأسرية اتفاقية تعاون مع مؤسسة المباركة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ونشر الوعي بقضايا الأسرة الإماراتية من خلال الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، وتعزيز الاستقرار الأسري لتحقيق متطلبات حكومة أبوظبي بشأن التنمية الاجتماعية، وتعميق روح الولاء والإبداع والابتكار ضمن برامج وأنشطة مدروسة تهدف إلى نشر ثقافة المعرفة وتقوي الشراكات المجتمعية لخدمة الأسر.

وقعت الاتفاقية الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة المباركة، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وتنص على تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب التي تتفق مع طبيعة ومهام واختصاص الطرفين، وتنفيذ دورات تدريبية مشتركة تسهم في تطوير أداء العاملين وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والمجالس التوعوية.

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك: «نعتز بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في النهوض بالمرأة وإعلاء مكانتها في الخمسين المقبلة، وتترجم توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) في دعم مسيرة المرأة وتمكينها، وتعزيز مكانتها والارتقاء بدورها في المجتمع.

وقالت مريم محمد الرميثي: "إن هذه الشراكة جاءت ضمن مبادرات «عام الخمسين»، لتعزيز الشراكات والمشاريع بين مؤسسات النفع الاجتماعي لتقديم خدمات اجتماعية تلبي احتياجات جميع الفئات المجتمعية وتطلعات المؤسسة، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرامية إلى حرص وتوجيه المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمشاريع والمبادرات للأسرة والمجتمع لتحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي في إمارة أبوظبي.

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