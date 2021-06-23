إطلاق مبادرة «سندهم» في أم القيوين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أطلقت جمعية أم القيوين الخيرية مبادرة «سندهم» لتوفير عدد 100 جهاز لقياس ضغط الدم للمرضى المتعسرين وتوزيعها في مراكز الرعاية الصحية بأم القيوين.

وأكد الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن إطلاق مبادرة «سندهم» تجسد الالتزام التام بالمشاركة المؤثرة في المبادرات الإنسانية، التي تعد امتداداً لنهج القيادة، ودعماً لجهود الخير في الإمارات.

من جهته أكد عيسى علي بولحيول، مدير عام الجمعية، أن المبادرة تأتي في إطار تفعيل التعاون بين الجمعية والجهات الحكومية في الدولة ودعماً للجهود المشتركة من أجل تخفيف عبء الحياة على أفراد المجتمع المحتاجين، تماشياً مع نظام المساعدات الداخلية الذي تتبعه الجمعية، كما أنها تأتي حرصاً من الجمعية على دعم كافة فئات المجتمع وتذليل الصعاب لهم.

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