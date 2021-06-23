تعاون بين جامعة الإمارات وهيئة أبوظبي للإسكان

المصدر: العين - البيان

وقّعت جامعة الإمارات وهيئة أبوظبي للإسكان مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين، لإعداد الخطط والبرامج المشتركة وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين لمدة خمس سنوات، وذلك بحضور أحمد بدر القبيسي المدير التنفيذي لقطاع تخصيص المنافع السكنية، والدكتورة منى المنصوري المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالإنابة، والدكتور محمد حسن نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة.

وقال الدكتور محمد حسن في كلمته خلال توقيع المذكرة التي تمّت عن بُعد عبر تقنيات التواصل: «يسعدنا في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن نرحب ونُعلن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة أبوظبي للإسكان، هذه المؤسسة الرائدة التي تسعى إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، فيما يتعلق بتوفير متطلبات الإسكان للمواطنين وفق أرقى المعايير العالمية، حيث بدأت الجامعة خطط برامجها التشاركية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث لم تعد برامج الجامعة أكاديمية فقط بحيث نكون قريبين من المواقع العملية لإتاحة الفرصة أمام الطلبة لتأهيلهم والانخراط في سوق العمل وتحقيق المصلحة الوطنية المشتركة».

خبرات

وأضاف: «إن جامعة الإمارات العربية المتحدة، وبما تمتلكه من خبرات أكاديمية نوعية على مستوى عالٍ، وكذلك توافر الموارد البشرية المؤهلة، والبنية الأكاديمية الرائدة والمتميزة على مستوى مؤسسات التعليم العالي في الدولة، قادرة على تشكيل شراكة استراتيجية متميزة مع هيئة أبوظبي للإسكان وفق آليات عمل محددة يتم الاتفاق عليها، في مجالات مختلفة من خلال أعداد الدراسات الأكاديمية التي قد تحتاج إليها الهيئة، وكذلك تدريب وتأهيل الموظفين المختصين في الجوانب الفنية والإدارية، والعمل على تنظيم الدورات والندوات المشتركة المتخصصة بين الجانبين، ما يتيح الفرصة في تبادل الخبرات المهنية والمعرفية خلال مدة هذه المذكرة التي تستمر لمدة 5 سنوات، يعمل من خلال المختصون في كلا الجانبين على إعداد المشاريع والأفكار المطلوبة، والعمل على درستها واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة وفق القواعد والأسس القانونية الناظمة للعمل في إمارة أبوظبي، ووضع خطط التنفيذ، آملين أن تكون هذه المذكرة نقطة انطلاق نحو المستقبل الواعد، الذي تتطلع إليه قيادتنا الحكيمة الرشيدة للخمسين عاماً القادمة».

تواصل

من جانبه أكد بشير المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أن «توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من مراكز البحوث والدراسات في الجامعات والمؤسسات البحثية بهدف إجراء البحوث والدراسات حول استشراف الاتجاهات المستقبلية لقطاع الإسكان والاطلاع على أفضل الممارسات والدراسات العلمية في مجال المجتمعات الإسكانية، بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ووضع المبادرات والبرامج الإسكانية ورفع كفاءة وجودة الخدمات والبرامج المقدمة من الهيئة لتلبية احتياجات مواطني إمارة أبوظبي، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين».

وأضاف: «أن الهيئة حريصة على الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية والمعرفية في جامعة الإمارات بالإضافة إلى تبادل الدارسات والأبحاث وتنظيم البرامج التعليمية الأكاديمية المشتركة بما يحقق إيجاد نتائج ومخرجات وحلول مبتكرة تلبي احتياجات الهيئة وبما يصب في مصلحة المتعاملين والخدمات المقدمة لتطوير وتحسين عمل وبرامج الهيئة ورفع كفاءتها».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز