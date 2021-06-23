تعاون بين شرطة الشارقة ودائرة الشؤون الإسلامية

المصدر: الشارقة – البيان

استقبل عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، صباح أول أمس، اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وذلك في مكتبه بمقر دائرة الشؤون الإسلامية، بهدف تنسيق الجهود المشتركة، والتعاون الوثيق المتأصل بين الجهتين، بما ينبع من المسؤولية المجتمعية المشتركة، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، في أداء العبادات بطمأنينة وأمان.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من التحديات والموضوعات التي قد تهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع، ووضع حلول وآليات لها من خلال تقديم أفضل الخدمات المقترحة، كما تضمن الاجتماع مناقشة مدى الجاهزية والاستعدادات لتنظيم المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك في المصليات والمساجد الكبرى.

وأكد عبدالله السبوسي، أن الجهود المبذولة جاءت بالتعاون مع شرطة الشارقة كونها من الشركاء الاستراتيجيين للدائرة، من خلال التعاون المشترك المجتمعي، الذي يدعم العمل بكفاءة، ويسهم في القدرة على رفع مستوى الإنجاز في ظل التحديات الـموجودة.

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