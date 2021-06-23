ميثاء آل نهيان: القيادة مكنت المرأة من المساهمة في مسيرة النهضة

المصدر: ‏أبوظبي - البيان

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن المرأة الإماراتية برهنت على ما تمتلكه من مهارات وخبرات، وجسّدت بطموحاتها خير مثال للإخلاص والإتقان في العمل، عبر مساهمتها الفعالة في مسيرة نهضة الإمارات وريادتها، تتويجاً لنتاج الاستثمار الحكيم للقيادة الرشيدة والتي قدمت سبل الدعم كافة للمرأة نحو تمكينها وتفعيل مشاركتها في مختلف القطاعات.

‏جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقدته مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أول من أمس، تحت عنوان «طموح تحدى المألوف»، مع المهندسة هدى المطروشي، والتي تعد أول فتاة إماراتية ميكانيكية تدخل مجال إصلاح السيارات عبر ورشة «إيميكس» لخدمة السيارات، حيث أدار اللقاء الإعلامي فهد هيكل.

وأشارت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان إلى أن اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدى المطروشي خلال الفترة الماضية، يمثل مبادرة طيبة تعكس حرص سموه ومتابعته الحثيثة واهتمامه البالغ الذي يوليه بأبناء وبنات الإمارات من المبدعين والمتميزين.

‏وأضافت: «تؤكد هدى المطروشي على ما تتصف به المرأة الإماراتية من حب للعمل وتوجه نحو كافة المجالات وأصعبها، كما تمثل نموذجاً ريادياً بحرصها على التمثيل المشرف لبنات الإمارات وبطموحها وعزيمتها، من خلال ما تمتلكه من همّة عالية وإرادة صلبة لمواصلة البذل والاجتهاد في عملها، وهو الأمر الذي يجعلها إحدى النساء الإماراتيات اللواتي يشكلن قدوة مجتمعية برغبتهن في العمل بمختلف التخصصات».

‏ودعت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان أبناء وبنات الإمارات من مختلف الشرائح العمرية، لمواصلة البذل والعمل في مختلف الميادين؛ نظراً لأهمية استغلال الفرص المتاحة والبحث عن التفرد والتميز، من خلال التسلح بالعلم والمعرفة والثقة بالقدرة على النجاح والريادة، حيث تشكّل الخمسين عاماً المقبلة فرصة للتنافس الإيجابي نحو ارتقاء أعلى المنصات والوصول لأكبر النجاحات.

‏ومن جهتها تحدثت هدى المطروشي عن مسيرتها في مجال ورش إصلاح السيارات، حيث أشارت إلى شغفها الشديد وحبها للاطلاع على السيارات واستكشاف الأعطال منذ فترة طويلة، وحرصها على زيارة الورش في أوقات الفراغ ونهاية الأسبوع، لاكتساب المزيد من المعرفة حول أبرز الأعطال التي تتعرض لها المركبات وسبل إصلاحها ومراقبة كيفية العمل في الورش.

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