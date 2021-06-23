«تريندز» يستشرف مستقبل الأمن الصحي

المصدر: دبي- البيان

نظم «تريندز للبحوث والاستشارات»، أول أمس، محاضرة عن بُعد بعنوان «مستقبل الأمن الصحي في ضوء أزمة كوفيد 19» شارك فيها كل من الدكتور ديفيد إل هيمان، أستاذ وبائيات الأمراض المعدية بمدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، والدكتورة بدرية الحرمي استشارية الصحة العامة، نائبة رئيس جمعية الإمارات للصحة العامة، وأدارها الأستاذ فهد عيسى المهري مدير إدارة الباروميتر العالمي بـ«تريندز».

وتطرقت الدكتورة بدرية الحرمي استشارية الصحة العامة، نائبة رئيس جمعية الإمارات للصحة العامة إلى عدة مفاهيم محورية هي الأمن الصحي، وأهميته، ومجالاته ومكوناته، وعلاقة الصحة بالأمن الوطني، ودور جائحة «كوفيد 19» في صياغة الدور الحيوي للقطاع الصحي، وما بعد جائحة «كورونا».

وأكدت أن العالم اليوم أمام مرحلة جديدة سيتطوّر فيها مفهوم الأمن الوطني والتركيز على البعد الصحي كمكون جوهري، مشيدة في هذا الصدد بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية قيادتها الحكيمة لهذا المفهوم بأبعاده الشاملة، موضحة أن الإمارات أولت بناء منظومة صحية متطورة وشاملة اهتماماً خاصاً مكنتها من مواجهة الوباء.

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