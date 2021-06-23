«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تنجز حملة التحصين السنوية للثروة الحيوانية

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملة التحصين السنوية الثانية عشرة 2020 - 2021، ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، حيث تمكنت الفرق البيطرية التابعة للهيئة، من تحصين حوالي 3.2 ملايين رأس من الماشية، وتم استخدام 6 ملايين و509 آلاف و643 جرعة لتحصين الماشية، ضد ثلاثة أمراض وبائية عابرة للحدود، هي طاعون المجترات الصغيرة، والحمى القلاعية والكفت.

وتم خلال حملة التحصين، استخدام 3.698.652 جرعة لتحصين الماعز، و2.738.457 جرعة لتحصين الضأن، مقابل 72.534 جرعة لتحصين الأبقار.

وتم تنفيذ الحملة الثانية عشرة على ثلاث مراحل، تضمنت المرحلة الأولى، إعطاء الجرعة الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية للأبقار والضأن والماعز، ومرض الكفت للماعز، بالإضافة إلى تحصين الضأن والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وشملت المرحلة الثانية، استكمال التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، أما المرحلة الثالثة، فتضمنت إعطاء الجرعة الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والكفت والتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة.

وقال راشد بالرصاص المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن حملات التحصين التي تنفذها الهيئة بانتظام، تستهدف تعزيز منظومة الأمن الحيوي، والحيلولة دون انتشار الأمراض الوبائية، من خلال رفع مناعة المواشي ووقايتها من الأمراض بالتحصين.

مواسم

وأشار إلى أن حملات التحصين السنوية، تسبق دائماً مواسم ظهور وتفشي الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية، ويؤدى ذلك للسيطرة عليها، ومنع انتشارها بين المواشي، بالإضافة إلى الحد من استخدام الأدوية البيطرية، واستئصال الأمراض على المدى البعيد، ما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها، لدعم منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح أن حملات التحصين التي تنفذها الهيئة، تتضمن التحصين بأفضل أنواع اللقاحات المعتمدة، لتعزيز مناعة الثروة الحيوانية، والمحافظة على ممتلكات المربين، ما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية، والمحافظة على صحة الحيوان وسلامة الإنسان، بالإضافة إلى دعم مشاريع الثروة الحيوانية ومنتجاتها.

وأشار إلى أن الأمراض التي استهدفتها حملة التحصين الثانية عشرة، تؤثر سلبياً بصورة مباشرة في صحة الثروة الحيوانية، وبصورة غير مباشرة في صحة الإنسان، حيث إن إصابة الحيوانات بتلك الأمراض، قد تزيد من احتمال استخدام المضادات الحيوية للعلاج، ما قد يؤدى إلى تطور مقاومة البكتيريا لتلك المضادات، وانتقالها إلى الإنسان، وبالتالي، فإن الوقاية من تلك الأمراض بالتحصين، يسهم في تجنب الإصابة بهذه الأمراض، ويعزز من صحة وسلامة الإنسان والحيوان، على حد سواء، وأثنى المنصوري على تجاوب مربي الثروة الحيوانية، وتعاونهم مع الفرق البيطرية المختصة بالتحصين، والذي كان له بالغ الأثر في نجاح الحملة، وتحقيق أهدافها، داعياً المربين إلى ضرورة اتباع النصائح والإرشادات اللازمة لحماية ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وعدم تعريض الحيوانات للإجهاد، وتفادي تفشي الأمراض بين القطيع.

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