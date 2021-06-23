المكتب الإعلامي لحكومة دبي يطلق "منتدى التبادل المعرفي"

المصدر: البيان

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم "منتدى التبادل المعرفي"، كمنصة شاملة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب ضمن جملة من الموضوعات المهمة ذات الصلة بمجال الاتصال الاستراتيجي، بمشاركة قيادات مؤسسات حكومية وشبة حكومية وبالتعاون مع نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، من أجل التوصل إلى تصورات وأفكار جديدة وحلول مبتكرة للتحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية المحيطة، ومن أبرزها الأزمة العالمية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 .



وأوضحت نورة العبار، مديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن المنتدى يأتي كأحد أهم المبادرات التي ينظمها المكتب الإعلامي بصورة منتظمة من أجل تعزيز قدرات الاتصال الاستراتيجي ورفع مستوى مساهمته الإيجابية في تحقيق أولويات العمل في هذه المرحلة، بتيسير الفرصة للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال، وبالتعاون مع أبرز المتحدثين من دولة الإمارات ومن حول العالم، وإقامة حوار يجمع قيادات القطاعات الحيوية لإيجاد تصورات واضحة لكيفية الارتقاء بعمليات الاتصال إلى مستويات أعلى من الكفاءة والقدرة على التأثير.

وقالت: "إطلاق هذه المنصة المعرفية الجديدة يأتي في إطار رسالة المكتب الإعلامي لحكومة دبي الساعية إلى تأكيد وصول رسالة دبي إلى العالم بالصورة الصحيحة ومساندة الإنجازات العديدة المتحققة فيها، ونقل صورة واضحة حول رؤية دبي وتطلعاتها الطموحة للمستقبل، وما تقوم به من جهود تنموية على كافة الأصعدة، وبما يكفل الإسهام في ترسيخ موقعها كمركز محوري للأعمال في المنطقة والمدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم".

وأعربت نورة العبار عن خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في المنتدى ولما قدموه من أفكار ورؤى خلال النقاش وقالت: "نواصل العمل مع شركائنا في مختلف القطاعات الحيوية من أجل توظيف الاتصال في دعم طموحات دبي الكبيرة للمستقبل، والتركيز مبدئياً سيكون على مناقشة دور الاتصال الاستراتيجي في التصدي لآثار الأزمة العالمية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 كونها الشاغل الأكبر للعالم أجمع في هذه المرحلة".

ودارت مناقشات الجلسة الأولى من جلسات "منتدى التبادل المعرفي" حول سبل إنجاح الاتصال الاستراتيجي في أوقات الأزمات، وركزت بصورة خاصة على أزمة فيروس كورونا المُستجَد. وتناولت الجلسة الكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات التعامل مع مثل تلك المواقف الحرجة من منظور علم السلوك، وما يضعه من أطر يمكن معها الوصول بتأثير الاتصال الجماهيري إلى أعلى مستويات الفاعلية وتحقيق الهدف في تحفيز أفراد المجتمع على التعاون لضمان مساندة جهود الحكومات في التصدي للأزمات التي تواجهها، ومن أبرزها جائحة كوفيد-19.

وتطرقت الجلسة إلى مناقشة الأبعاد المختلفة للتحول الذي طرأ على سلوك المجتمعات جرّاء الأزمة العالمية التي تعد إحدى أصعب التحديات التي واجهها العالم في تاريخه الحديث، وتناولت سبل التحفيز الاجتماعي في مثل هذه الأوقات والتشجيع على تبني الروح الإيجابية في مواجهة تداعياتها من أجل الوصول إلى الأثر المطلوب في مساعدة المجتمعات على تخطي مثل تلك التحديات. كما ناقشت الجلسة مجموعة من الموضوعات ذات الصلة من بينها سبل التصدي إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة وآليات تعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية، ومقومات إذكاء المشاعر الإيجابية في مثل تلك الأوقات.

ومن المقرر أن يواصل المكتب الإعلامي تنظيم أعمال "منتدى التبادل المعرفي" على مدار العام من خلال سلسلة من الجلسات سواء التي سيتم تنظيمها عن بُعد أو بالحضور المباشر، وسيستضيف خلالها خبراء وأكاديميين ومسؤولين حكوميين لتغطية ناطق واسع من الموضوعات المهمة المرتبطة بالتطورات العالمية المحيطة، وعلى كافة المستويات وضمن مختلف القطاعات، والتي يمثل الاتصال الاستراتيجي أحد الدعائم المهمة لتحقيق أهدافها.

يُذكر أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد نظّم العديد من البرامج والدورات التدريبية وورش العمل في مجال الاتصال الاستراتيجي بالتعاون مع أكبر المعاهد الأكاديمية المحلية والدولية ومراكز الأبحاث والدراسات العالمية، وذلك في إطار رسالته الرامية إلى تعزيز قدرات الاتصال الاستراتيجي في دبي، وتأكيد دوره في دعم عملية التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية تسعى إلى الريادة والمشاركة في صنع المستقبل.

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