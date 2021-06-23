«زايد الإنسانية» تبدأ تنفيذ برنامجها «كسوة العيد»

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، تنفيذ برنامجها الموسمي «كسوة العيد»، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام المؤسسة، أن المؤسسة تهدف من البرنامج إلى تحقيق أهدافها في العمل الخيري وفق المعايير الواجب اتباعها وبناء على مسؤوليتها المجتمعية وسيراً على النهج الذي أرساه صاحب الوقف المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان لا يترك مناسبة إلا ويمد أياديه البيضاء لتقديم المساعدة للجميع.

وأضاف: إن المؤسسة وبمتابعة كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الأمناء، تعمل على تنفيذ البرنامج والانتهاء منه قبل أيام العيد لإدخال الفرحة على الأطفال من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود تحقيقاً للمفاهيم الأخلاقية والقيم النبيلة للمبادئ الإسلامية السمحة.

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