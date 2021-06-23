الاتحاد للشحن و "إكسبولانكا" تنجحان بتوصيل شحنة مضادات فيروسات قهقرية إلى البرازيل

المصدر: وام

أعلنت الاتحاد للشحن - ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران.. وشركة إكسبولانكا المحدودة للشحن عن نقل شحنة من الإمدادات الحيوية من مضادات الفيروسات القهقرية من الهند إلى البرازيل.

وتم نقل الشحنة التي تجاوز وزنها 55 طنا إلى مطار جواروليوس الدولي في ساو باولو بالبرازيل، بالنيابة عن شركة الأدوية المصنعة لها، والتي تتخذ من مدينة حيدر آباد مقراً لها.

وقال بدر آل علي مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن.. إن شركة الاتحاد للشحن نجحت في نقل الشحنة من الهند إلى البرازيل برحلة واحدة وعلى متن الطائرة نفسها مع الحفاظ على سلامتها طوال الرحلة وتسليمها بصورة مثالية بفضل القدرات اللوجستية في التعامل مع المستحضرات الدوائية التي تتميز بها الاتحاد للشحن وخبرات شركة إكسبولانكا الراسخة في القطاع.

وتحظى الاتحاد للشحن بشهادة مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية، وهي مؤهلة لنقل شحنات البضائع الحساسة وفق درجة حرارة تتراوح بين +25 درجة مئوية و -80 درجة مئوية، فيما تمتثل إكسبولانكا المحدودة للشحن لشهادة المركز وممارسات التوزيع الجيدة.

وجرت عملية النقل وفق معايير دقيقة للحفاظ على سلامة الشحنة، حيث سلمتها إكسبولانكا المحدودة للشحن إلى الاتحاد للشحن في حيدر آباد، لتنقلها الشركة الوطنية الإماراتية بدورها عبر مركزيها في مطار أبوظبي الدولي ومطار مالبينسا الدولي في ميلانو إلى مدينة ساو باولو البرازيلية.

كما تعاونت الشركتان على تتبع بيانات الشحنة ومراقبة حالتها في الوقت الفعلي لضمان سلامتها على مدار الرحلة.

من جانبه، أعرب روسو راماتشاندران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى إكسبولانكا الدولية المحدودة للشحن في الهند عن فخره بثقة العملاء بقدرة إكسبولانكا على نقل الأدوية الحيوية والبالغة الأهمية للحفاظ على الحياة بين الدول بأفضل شكل ممكن، وتسعى الشركة دائماً لترسيخ هذه الثقة

يذكر أن الاتحاد للشحن حققت خلال العام الماضي زيادة بنسبة 50% في عمليات شحن الأدوية التي تتم عن طريق خدمة فارما لايف الرائدة على مستوى القطاع والمدعومة بشهادة مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، حيث ساهمت الخدمة في دعم العملاء الدوليين وجهود ائتلاف الأمل لتلبية الطلب العالمي على لقاحات كوفيد- 19.

وتغطي عمليات الاتحاد للشحن حالياً أكثر من 1,050 منطقة تجارية حاصلة على شهادة مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي للمنتجات الصيدلانية، وشهادة ممارسات التوزيع الجيدة لضمان سلامة المنتجات خلال عملية النقل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز