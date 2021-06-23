«كوفيد 19 الإمارات» تطبيق يسهل حجز موعد تلقي اللقاح

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن مستجدات تطبيق «كوفيد 19 الإمارات» التطبيق الرسمي الخاص بالإحصائيات والخدمات المتعلقة بالفيروس، وذلك ضمن حزمة البرامج والمشاريع المبتكرة التي تشارك فيها الوزارة والمؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021.

ويوفر التطبيق مجموعة واسعة من الخدمات من أبرزها خدمة حجز المواعيد لأخذ لقاح «كوفيد 19»، المتاحة للأفراد والعائلات والشركات وكبار السن «التطعيم المنزلي»، وخدمة التقديم على طلب إعفاء من اللقاح، كما يزود التطبيق أفراد المجتمع بمعلومات حول أقرب المراكز الصحية التي تقدم اللقاح وكافة الأخبار والإحصائيات الفعلية داخل الدولة، إلى جانب ما يتضمنه من أرقام ومواقع الخطوط الساخنة لأقرب مراكز التشخيص التابعة للوزارة والمؤسسة.

ويتميز التطبيق بخاصية التقييم الذاتي، والتي يتم من خلالها تصنيف الأعراض إن كانت منخفضة أو متوسطة أوعالية الخطورة، ثم يتم توجيه الأفراد المعرضين للخطر إلى الأخصائيين الطبيين في الوزارة والمؤسسة لتقديم المشورة الطبية عن بعد، بالإضافة إلى ذلك يتضمن التطبيق قنوات رقمية لتقديم الدعم النفسي، والعديد من المعلومات والإرشادات العلمية والصحية عن الفيروس وطرق الوقاية منه، وفيديوهات توعوية عن الإجراءات الوقائية.

ويمثل التطبيق المتاح على هواتف آبل وأندرويد، ويتوفر باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، قاعدة بيانات تتضمن كافة الإحصائيات المحدثة عن عدد حالات الشفاء والوفيات والإصابات بفيروس «كوفيد 19» في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم عرض هذه المعلومات والبيانات في دولة الإمارات والعالم، ما يساهم في تزويد الجهات الصحة العالمية ببيانات دقيقة عن عدد جرعات اللقاح التي تم تقديمها وعدد حالات الإصابات بالفيروس والشفاء منه في دولة الإمارات.



تعزيز



وأشار الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أهمية تطبيق «كوفيد 19 الإمارات»، في تعزيز الجهود الرائدة لدولة الإمارات في التعامل مع جائحة «كوفيد 19» والحد من انتشارها وحماية المجتمع، حيث يساهم التطبيق في تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع من المواطنين والمقيمين خاصة كبار السن منهم، ما يعزز مستهدفات الحملة الوطنية للتطعيم الرامية إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

ولفت الدكتور السركال إلى أن سعي المؤسسة والوزارة المتواصل لتفعيل وتعزيز العمل بهذا التطبيق يأتي انطلاقاً من حرصهما على تحقيق التكاملية في كافة الخدمات الصحية التي تقدمها بأشكالها الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتعزيزية من خلال مشاريع صحية وطنية مبتكرة، منوهاً إلى دور التطبيق في دعم الجهود الوطنية وتحقيق نتائج ريادية عالمية في احتواء الجائحة بفضل الإدارة الحكيمة والرشيدة للقيادة وتوجيهاتها.

منصة توعوية



وأكدت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة مدير إدارة نظم المعلومات الصحية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تطبيق «كوفيد 19 الإمارات» والذي يشكل المصدر الرسمي لكافة المعلومات عن فيروس «كوفيد 19» في دولة الإمارات العربية المتحدة، يهدف إلى رفع مستوى الوعي العام حول الفيروس وسبل الوقاية منه، وتزويد أفراد المجتمع بأحدث الأخبار والحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة المستندة إلى التوصيات والاحتياطات التي حددتها منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية في الدولة للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، مشيرة إلى أن التطبيق يأتي ضمن سلسلة خطوات اتخذتها المؤسسة والوزارة في هذا المجال والمتمثلة بإطلاقهما منصة وطنية توعوية تضم مركز معلومات عن الفيروس وإطلاق خاصية الطبيب الافتراضي، وذلك بهدف لضمان وصول الإحصائيات والمعلومات الدقيقة لأفراد المجتمع.



آليات عمل



ومن جهته أشار سمير خوري مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى دور تطبيق «كوفيد 19 الإمارات» في تعزيز التواصل مع جميع فئات المجتمع بوسائل إلكترونية وذكية مبسطة وفعالة، لتقديم المعلومات الموثوقة، ما يساهم في الحد من انتشار الشائعات المضللة والمعلومات المغلوطة، مشيراً إلى أن التطبيق الذكي والذي يُمكّن أفراد المجتمع من حجز مواعيد لتلقي اللقاح بكل سهولة ويسر، يتضمن العديد من الخدمات المختلفة التي تتيح للجمهور الاطلاع على أحدث المعلومات والإرشادات الصحية وإحصائيات الإصابات في الإمارات والتي يتم تحديثها باستمرار، كما يساعد التطبيق الذكي المتعامل من الحصول على إجابات عن كافة الاستفسارات حول المرض وكيفية الوقاية منه أو التعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها..

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