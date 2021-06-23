"آراب هيلث 2021".. أول فحص دم يكشف إصابات ارتجاج الرأس خلال 15 دقيقة

المصدر: وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.. عن أول اختبار دم سريع يكشف عن إصابات الرأس الخفيفة في غضون 15 دقيقة ما سيتيح للمصابين الحصول على العلاج المناسب في وقت أقرب وذلك بالتعاون مع شركة "أبوت" الطبية وهو الفحص الأول على مستوى العالم المرخص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الذي يوفر نتائج اختبار بحساسية 95.8 بالمائة.

يأتي هذا الإختبار - الذي أعلنت عنه الوزارة والمؤسسة أثناء مشاركتهما في معرض ومؤتمر الصحة العربي " آراب هيلث 2021 " المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي.. في إطار جهودهما لإحداث تحول في مجال الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى في المنشآت الصحية وتعزيز جودة وسلامة الخدمات الصحية المتعددة التخصصات وتوفير أحدث الطرق العلاجية وتقديم خدمات صحية تخصصية شاملة ومبتكرة بمعايير عالمية من خلال المواظبة على استدعاء كل ما هو مبتكر في التكنولوجيا الطبية. وتجسيدا لكون الجودة وسلامة المرضى ركائز أساسية في التطوير الدائم للقطاع الصحي.

ويتطلب اختبار بلازما "i-STAT Alinity TBI " سحب عينة دم صغيرة من الذراع والتي يتم استخراج البلازما منها وفحصها بواسطة جهاز محمول باليد حيث يقيس الاختبار بروتينات معينة موجودة في الدم بعد الإصابة بإصابات الدماغ المرضية.. فيما تؤدي النتيجة السلبية لإستبعاد الحاجة إلى فحص الرأس بالأشعة المقطعية وهي أداة شائعة تستخدم لتشخيص الارتجاج.. وفي حال النتيجة الإيجابية فيتم متابعة فحوصات التصوير المقطعي المحوسب لمساعدة الأطباء على تقييم ما إذا كان الشخص تعرض لإصابات في الدماغ".

وأشار سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أهمية هذا الإختبار المبتكر من "أبوت" حول اختبار فحص الدم التنبؤي بارتجاج الدماغ خاصة بعد حصوله على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" كواحد من أكثر الاختبارات التشخيصية المساعدة في اكتشاف الإصابات الدماغية الناتجة عادة من حوادث السيارات والسقوط. وتمكن هذه التقنية المجربة الأطباء من اكتشاف الارتجاج بشكل أسرع وأكثر دقة من الاختبارات الحديثة.

وأكد حرص المؤسسة والوزارة على تعزيز شراكاتهما مع مراكز الأبحاث العالمية الرائدة لتحقيق استراتيجيتهما الهادفة لتعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة وبمعايير عالمية إلى جانب تبني الأفكار الإبداعية والمبتكرة كأسلوب عمل لضمان الجاهزية للمستقبل مشيرا سعادته إلى جهود المؤسسة والوزارة في تعزيز قدرات مرافق الرعاية الصحية وتطوير بنيتها الأساسية وترسيخ الابتكار والخدمات القائمة على أحدث التقنيات من خلال إدراج وتوظيف البروتوكولات والإرشادات العلاجية للإرتقاء بجودة الرعاية الصحية وزيادة الكفاءة من خلال توصيات الإختبار المناسبة وتحسين سير العمل السريري والمختبري وتمكين الفريق الطبي المعالج من أحدث الإستراتيجيات لتطوير العمل الإكلينيكي وتحسين العلاج وفق الممارسات العالمية.

من جانبها أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي مديرة إدارة المستشفيات في المؤسسة.. أن إضافة اختبار بلازما "i-STAT Alinity TBI " عالي الحساسية إلى قائمة الاختبارات التشخيصية للمختبر يعد خطوة رائعة إلى الأمام لمساعدة الفريق الطبي على تقييم المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بارتجاج الدماغ بشكل أفضل بحيث يوفر للأطباء والممرضين إمكانية الحصول الفوري على المعلومات السريرية الخاصة بالمريض وتطورات الحالة المرضية له وتجنب إجراء مزيد من الاختبارات غير الضرورية فضلا عن قدرة المرضى على مغادرة المستشفى بأمان في وقت مبكر ما يوفر نفقات إضافية على نظام الرعاية الصحي والمساعدة في مواجهة العديد من التحديات في أقسام الطوارئ اليوم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز