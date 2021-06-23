الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً خاصةً شرقاً وجنوباً بعد الظهر وحار نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 13:34، والمد الثاني عند 00:22، والجزر الأول عند الساعة 17:55، والجزر الثاني عند الساعة 07:43، ويكون الموج خفيفاً في بحر عمان، ويحدث المد الأول عند 09:50، والثاني عند الساعة 20:42، والجزر الأول عند الساعة 15:27، والجزر الثاني عند الساعة 03:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 31 65 15

دبــي 46 33 60 10

الشارقة 46 30 55 10

عجمان 46 30 65 15

أم القيوين 45 28 55 15

رأس الخيمة 46 27 65 10

الفجيرة 38 32 80 30

العين 47 34 45 10

ليوا 47 28 70 10

الرويس 45 29 75 20

السلع 45 28 80 20

دلما 39 30 85 40

طنب الكبرى 39 28 80 30

طنب الصغرى 39 28 80 30

أبو موسى 39 28 80 30.

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