محمد بن راشد يرحب بالعالم في أكبر حدث دولي في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العالم سيبدأ مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي بعد 100 يوم من الآن والموافقة لانطلاقة أكبر حدث دولي بعد الجائحة.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر"، "100 يوم عن انطلاقة أكبر تجمع ثقافي عالمي، 100 يوم عن اجتماع 192 دولة في دبي، 100 يوم لانطلاق أكبر حدث دولي بعد الجائحة ليبدأ العالم مرحلة جديدة من تعافيه".

وأضاف سموه، "50 ألف موظف أنجزوا 192 جناحا، 30 ألف متطوع في انتظار التحليق بالحدث بعد 100 يوم، أهلاً بالعالم في إكسبو2020".

#محمد_بن_راشد: 100 يوم عن انطلاقة أكبر تجمع ثقافي عالمي، 100 يوم عن اجتماع 192 دولة في دبي، 100 يوم لانطلاق أكبر حدث دولي بعد الجائحة ليبدأ العالم مرحلة جديدة من تعافيه.

50 ألف موظف أنجزوا 192 جناحا، 30 ألف متطوع في انتظار التحليق بالحدث بعد 100 يوم، أهلاً بالعالم في إكسبو2020 pic.twitter.com/PHs835t1c1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 23, 2021

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