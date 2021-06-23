«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بإنشاء مركز التدريب المهني لعلوم المطارات

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي للمجلس.

بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ضمن خطط التنمية المستمرة التي تتبناها الإمارة في القطاعات كافة وبما ينعكس على مستوى الخدمات الحكومية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم (19) لسنة 2021م، بشأن إنشاء مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات.

ونص القرار على أن يُنشأ في إمارة الشارقة مركز يُسمى «مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويتبع دائرة الطيران المدني ويعمل تحت إشرافها، ويكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس دائرة الطيران المدني أن يُنشئ له فروعاً في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وبحسب القرار يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: تطوير قطاع الطيران تماشياً مع المستجدات المحلية والإقليمية، وتطوير مهارات وقدرات موظفي القطاع الحكومي والخاص في مجال الطيران والمشغلين له لرفع كفاءاتهم وإنتاجياتهم، والارتقاء بالمستوى المضمون للدورات التدريبية من خلال البرامج التخصصية، وتطوير المهارات والكفاءات من خلال الدورات العامة. ويختص المركز بتقديم الدورات التدريبية الآتية:

دورات الملاحة الجوية، ودورات عمليات الطيران المدني (السلامة والأنظمة)، ودورات أمن الطيران المدني، والدورات العامة، وأي دورات أخرى يكلف بها المركز من الرئيس. ونص القرار على أن يتولى إدارة المركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار عن الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

الإيرادات الذاتية للمركز نتيجة ممارسة اختصاصاته، وريع استثمار أموال المركز، ورسوم عضوية الانتساب والاشتراكات في المركز، وأي موارد أخرى يقترحها الرئيس ويوافق عليها المجلس التنفيذي للإمارة.

المجالس البلدية

أصدر المجلس قراراً بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي السادس عشر للمجالس البلدية بالشارقة. ونص القرار على أن يُفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي السادس عشر للمجالس البلدية بالشارقة في يوم الخميس 20 من ذي القعدة 1442هـ الموافق 01 يوليو 2021م، وتستمر اللجان العامة في المجالس البلدية بتسيير أعمال المجالس المعنية في ما بين أدوار الانعقاد.

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