استعراض مستجدات «رعاية» لمراقبة مرضى «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي من 21 إلى 24 يونيو الجاري، مستجدات تطبيق «رعاية» الذكي بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بهدف تطوير حل تتبع ذكي جديد يراقب مرضى كوفيد 19 .

وذلك بتوظيف الحلول الرقمية المعززة بالتطبيقات الذكية في جميع أنحاء دولة الإمارات، ومتابعة رعايتهم بالإرشادات والتوجيهات حتى يبلغوا مرحلة التعافي، في إطار خططها للاستحواذ على أفضل التقنيات بوتيرة سريعة تمكنها من توفير الرعاية الصحية الشاملة بطرائق مبتكرة.

ويعزز تطبيق «رعاية» الذكي القدرات على تتبع المرضى ومراقبة تعافيهم وإرسال التنبيهات والإشعارات لهم على الفور. ما يوفر الاتصال معهم. إذ يُمكن للمرضى الاشتراك في تطبيق «رعاية» من خلال تطبيق «نبض دبي» وتلقي تحديثات منتظمة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفاعل بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى بشكل وثيق، ما يساهم في تسريع مرحلة التعافي في أقرب وقت ممكن.

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