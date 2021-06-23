الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في التطعيم

المصدر: (دبي – وائل نعيم)

أكد المشاركون في مؤتمر الصيدلة واكتشاف الأدوية الذي أقيم ضمن فعاليات مؤتمر معرض الصحة العربي بدبي، أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في تسخير قدراتها لتطعيم السكان من المواطنين والمقيمين مجاناً، للحماية من مرض «كوفيد 19»، للوصول لأكبر نسبة ممكنة من المجتمع بغية تحقيق المناعة المكتسبة.

وقال الدكتور مجدي فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة لايف فارما في دبي: إن توفير الإمارات للقاحات المتنوعة المضادة لـ «كورونا»، يعتبر من سلسلة الإنجازات التي حققتها الدولة للتصدي للجائحة، منوهاً بأن الإجراءات التي اتخذتها الجهات الصحية في الدولة أدت لضمان الإبقاء على نظام صحي فعال ومتماسك قادر على التعامل مع جميع التحديات الصحية ونموذج صحي فعال يحتذى به عالمياً.

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