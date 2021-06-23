مبادرة لبلدية دبي تحصل على تصنيف 7 نجوم

المصدر: دبي - وام

فازت بلدية دبي متمثلة بإدارة العقود والمشتريات بالجائزة الدولية لأفضل الممارسات لعام 2021 International Best Practice حيث حصلت مبادرة «الطريق إلى ما بعد الإجراءات الاعتيادية للعقود والمشتريات» على تصنيف 7 نجوم كأفضل نموذج عالمي يحتذى به من بين 68 مشاركة عالمية عن فئة أفضل الممارسات العالمية.

وتهدف المبادرة إلى تبني سبل تعزيز الابتكار في مجال العقود والمشتريات وذلك من خلال تشجيع الحلول التقنية والتكنولوجيا المبتكرة وفق خارطة طريق رقمية والتي تضمنت إنشاء مستودع البيانات وأنظمة شراء ذكية ومعايير تشغيلية عالية المقاييس ومفاهيم التركيز على المتعاملين واحتياجاتهم.

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