«أمان» تتعاون مع مؤسسة الجليلة دعماً لبرنامج «عاون»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، أمس، عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة الجليلة، المؤسسة العالمية غير الربحية للرعاية الصحية التي تكرّس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد من خلال الأبحاث الطبية والتعليم والعلاج.

وستقدم «أمان» دعمها لبرنامج «عاون» التابع للمؤسسة والرامي إلى تقديم المساعدة المالية للمرضى الذين يحتاجون إلى خدمات الرعاية الطبية عالية الجودة، إضافة إلى دعم مبادرات المؤسسة التي تركز على الأبحاث. وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة «أمان»:

«يسعدنا التعاون مع مؤسسة الجليلة المعروفة بجهودها في سبيل دعم القضايا الإنسانية والتنموية والخيرية. وقال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «تسهم التبرعات التي يقدمها المانحون بدور محوري في نجاح أهدافنا، واغتنم هذه الفرصة للإعراب عن عميق امتناني لشركة أمان لدعمها لبرنامج عاون».

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