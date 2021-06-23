«شهادة فحص ما قبل الزواج» تضاف للخدمات الذكية على «دبي الآن»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي الذكية، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، إطلاق خدمتي تقديم طلب «شهادة فحص ما قبل الزواج» واستخراج «رقم سجلّ طبي» للحصول على لقاح «كوفيد 19» لتضاف إلى قائمة خدمات تطبيق «دبي الآن»، والتي يزيد عددها على 130 خدمة حكومية وخاصة تقدمها أكثر من 30 جهة من الدوائر الحكومية والشركات.

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: إن الخدمات السلسة والسريعة والخالية من الأوراق تعد جزءاً رئيسياً من مهمتنا في دبي الذكية، حيث نسعى جاهدين لبناء مدينة ذكية متطورة ورائدة عالمياً في المستقبل، تضمن سعادة ورفاهية سكانها قبل كل شيء، وهو الهدف الأسمى لتصميم تطبيق «دبي الآن»، والذي يوفر للمواطنين والمقيمين منظومة شاملة في متناول أيديهم لجميع التفاعلات والمعاملات والإجراءات الحكومية الأكثر استخداماً.

منظومة

وأضاف: وفقاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تلتزم دبي الذكية بالتعاون مع الجهات الحكومية في جميع القطاعات، واليوم يسعدنا العمل والشراكة مرة أخرى مع هيئة الصحة بدبي، لإضافة خدمات جديدة من خدماتها إلى تطبيق دبي الآن، ما يسهل عملية الوصول إلى خدمات المنظومة الصحية لجميع سكان المدينة.

إنجازات

ومن جانبه أكد أحمد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك بهيئة الصحة بدبي، على الحرص الذي توليه الهيئة لأتمتة عملياتها وإجراءاتها المختلفة من خلال استخدام التقنيات والحلول الذكية وتسخيرها لخدمة المرضى والمتعاملين بشكل عام، مشيراً إلى الإنجازات المتعددة التي حققتها الهيئة في هذا المجال، والتي ساهمت بشكل فاعل في رفع نسبة رضا المتعاملين.

توجهات

ومن جانبه أشار محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي: إن هذا التعاون يأتي ضمن جهود محاكم دبي لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة في إنشاء منصة ربط ذكية بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتقديم خدماتها بشكل مترابط ومتكامل وبما يواءم مع الرؤية المستقبلية لإمارة دبي في مجال التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجهتين في إنهاء فحص ما قبل الزواج لتكون شهادة فحص الزواج إلكترونية.

تعاون

وتعاونت دبي الذكية على إطلاق خدمة «شهادة فحص ما قبل الزواج» مع كل من هيئة الصحة بدبي، ومحاكم دبي، إلى جانب «بناة المدينة» - التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي - والهادف إلى تصميم رحلات المتعاملين وتنفيذ أفكار مبتكرة بمجال الخدمات الحكومية.

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