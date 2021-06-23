«التحكم والسيطرة» يستعـرض جهـود مكافحة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

استعرض مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا خلال مشاركته في فعاليات معرض الصحة العربي جهوده المتميزة، وتجربته الناجحة في التعامل مع جائحة «كوفيد- 19» بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في دبي.

وأكد الدكتور عامر أحمد شريف رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا: أن تبعية المركز للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمتابعات الحثيثة من القيادة الرشيدة مكنت من تحقيق إمارة دبي للنجاحات العديدة بالتعامل الأمثل مع جائحة «كوفيد-19»وجهودها المتسارعة نحو التعافي.

نجاحات

ونوه الدكتور شريف: إن المركز يستعرض خلال مشاركته بمعرض الصحة العربي ضمن جناح هيئة الصحة بدبي، الذي يستقطب آلاف المشاركين من مختلف دول العالم، الجهود والنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية في إعداد الخطط الاستراتيجية والأطر العامة لمكافحة فيروس كورونا، وتوحيد آلية اتخاذ القرارات في الشؤون الصحية.

ووضع خطة التدخل السريع لرفع قدرات القطاع الصحي في التعامل مع الجائحة، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير آليات العمل المناسبة، وهو الأمر الذي يعكس إمكانيات وقدرة الإمارة للتعامل مع المتغيرات وفق أحدث البروتوكولات والإرشادات التي تعزز الأمن الصحي وتسرع في عودة الأنشطة لمختلف قطاعات الحياة.

استراتيجية

وتستعرض منصة المركز الاستراتيجية المتبناة في عملها للتعامل الأمثل مع الجائحة، والتي ترتكز على مسارات رئيسة تبدأ من إجراء الفحوصات، وإدارة العمليات والاستمرار في التقصي النشط للتمكن من اكتشاف الحالات مبكراً وتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة بأسرع وقت ممكن، وتوفير القدرة الاستيعابية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، ووضع مقومات للعزل الصحي سواء المؤسسي أو المنزلي لضمان صحة وسلامة المجتمع.

أدلة إرشادية

عمل مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا على تطوير مجموعة من الأدلة الإرشادية بالتعاون مع المختصين من هيئة الصحة في دبي وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وتقييمها بشكل مستمر وفق آخر الإرشادات والدراسات الدولية لإدارة حالات «كوفيد ـ 19» وضمان الحد من انتشار الفيروس ومنها: إرشادات العزل والحجر المنزلي، وإرشادات العزل والحجر المنزلي لطلاب المدارس.

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