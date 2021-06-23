المصدر: دبي- البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن علاج مناعي مبتكر للسرطان، والعدوى الفيروسية، بالتعاون مع جامعة Kyoto اليابانية، في إطار جهود الوزارة والمؤسسة، لإيجاد حلول مستدامة للأمراض المزمنة، وانطلاقاً من مسؤوليتهما تجاه المجتمع في تقديم خدمات صحية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك ضمن مشاركتهما في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021.

ويقوم مبدأ العلاج على إنتاج الخلايا التائية المناعية، التي لديها القدرة على العثور على الخلايا السرطانية والخلايا المصابة ومحاربتها، وتلعب دوراً كبيراً في محاربة الفيروسات بشكل عام.

وذلك من خلال الخلايا الجذعية المستحدثة صناعياً (iPS Cells) وتشكل T Cell مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم، وهي تلعب دوراً أساسياً في المناعة الخلوية، وسيكون من الممكن إنتاج الخلايا التائية بأعداد كبيرة، وحفظها في أجواء مناسبة، ليتم استخدامها للمرضى عند الحاجة، ومن خلال نجاح هذا المشروع، يستفيد المرضى المصابين بالسرطان أو العدوى الفيروسية من سهولة الوصول إلى العلاج.

شراكات

وفي هذا الإطار أكد الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حرص الوزارة والمؤسسة على استقطاب شراكات استراتيجية مع أرقى مراكز الأبحاث الطبية والاستثمار المستدام في خدمات صحية مستقبلية، من أجل إحراز تقدم نوعي في الرعاية الصحية حول مرض السرطان والعدوى الفيروسية، وذلك في إطار استراتيجيتهما، لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض معدلات الوفيات من السرطان، ولفت إلى أن انتشار مرض السرطان في دولة الإمارات لا يزال أقل من معدلات انتشاره في العالم.

وأشار الدكتور السركال إلى استراتيجية الوزارة والمؤسسة في دعم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، وإعداد خريطة طريق لتحقيق المؤشر المستهدف، إضافة إلى تحليل الوضع الحالي لأمراض السرطان ومساراته التشخيصية والعلاجية، ودعم إجراء البحوث والدراسات الخاصة للسيطرة على أمراض السرطان والعدوى الفيروسية، ودعم ورش العمل والأنشطة التعليمية والتدريبية، وحملات التوعية والمبادرات المبتكرة.

جودة

أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي مديرة إدارة المستشفيات أن تقنية العلاج المبتكرة لأمراض السرطان والعدوى الفيروسية، بالتعاون مع جامعة Kyoto اليابانية المتخصصة في العلاجات المناعية، تمثل إضافة نوعية للخدمات الصحية، التي تقدمها الوزارة والمؤسسة في المستشفيات للمرضى.

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