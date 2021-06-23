«إنبي» جهاز يشخص 7000 مرض

المصدر: (دبي – مرفت عبدالحميد)

استعرضت هيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها في معرض «الصحة العربي 2021»، جهاز «إنبي» لقياس المؤشرات الحيوية، وتشخيص الأمراض.

وأوضحت الدكتورة خولة الحجاج استشارية أسرة مديرة مركز زعبيل الصحي لـ«البيان»: إن الجهاز الذي يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي يسهم في قياس المؤشرات والوظائف الحيوية والأعراض، التي قد يعاني منها الإنسان عن طريق «الشات بوت»، كما يسهم في تشخيص أكثر من 7 آلاف مرض، وعارض صحي خلال دقيقتين.

وأضافت: إن الجهاز المبتكر تم تصنيعه في دبي، بالتعاون مع شركة «إنبي» الإماراتية الشريك الاستراتيجي الابتكاري للهيئة، ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن الجهاز يعمل محل الطبيب الافتراضي، ويقدم نتائج ومؤشرات سليمة ودقيقة ومدروسة، مبنية على أبحاث بطريقة الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم المريض بإدخال الأعراض، التي يعاني منها، ليبدأ الجهاز بإجراء حوار معه، ويسأله عن بقية الأعراض، التي يعاني منها، ليقوم بتشخيص المرض، الذي يعاني منه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز