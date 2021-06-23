دراسة لحالات «كوفيد 19» المحتاجة للعناية المركزة

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

تجري مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية دراسة على الحالات المرضية المصابة بفيروس «كوفيد 19»، والتي تتطلب دخولها العناية المركزة، وتحديد درجة خطورة الحالات المرضية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.وقالت الدكتورة مريم جعفر مديرة إدارة البيانات والإحصاء في المؤسسة إن المؤسسة تعرض في معرض ومؤتمر الصحة العربي، لوحة تحكم تعد الأولى من نوعها، لحصر بيانات مرضى «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن إدارة الإحصاء في المؤسسة تعتمد لوحات تحكم لإدارات المؤسسة كافة.

وأوضحت أن المؤسسة أجرت دراسة على عدد من المصابين بفيروس «كوفيد 19» الذين استدعت حالاتهم دخولهم العناية المركزة، إذ تم تصنيفهم إلى صنفين، المرضى الذين وافتهم المنية، والمرضى الذين تعافوا من المرض، مبينة أنه تم إجراء الدراسة عليهم، من خلال تحديد عدة بيانات، ومنها عمر المريض وجنسه.

لافتة إلى أن الدراسات العالمية المشابهة التي أجريت في هذا الجانب، ركزت على 5 مؤشرات، فيما توصلت الدراسة التي أجرتها المؤسسة إلى 46 مؤشراً، ومن ثم كان برنامج القياس الذي اعتمدته المؤسسة أكثر دقة وأعلى من غيره من البرامج الأخرى المستخدمة في الدراسات العالمية، إذ بلغت نسبة دقته 94% بخصوص المرضى الذين تعافوا، و90% بخصوص المرضى الذين توفوا.

وذكرت أن المؤسسة استخدمت في تطبيق برنامجها القياس الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مشيرةً إلى أن المؤسسة تهدف من هذا البرنامج إلى الاعتماد بشكل كبير على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، لأن الوقت بالنسبة للمصابين بكورونا الذين يدخلون العناية المركزة، في غاية الأهمية.

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