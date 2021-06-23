200 منشأة طبية في دبي تتزود بخدمات التبريد من «إمباور»

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، دعمها المتواصل لقطاع الرعاية الصحية في دبي .

حيث تتولى الشركة تقديم خدمات التبريد إلى أكثر من 200 منشأة طبية في دبي تضم كبرى المستشفيات، والعيادات، والمختبرات.وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ (إمباور) إن قطاع الرعاية الصحية من بين أبرز القطاعات التي تخدمها المؤسسة بخدمات تبريد بمعايير عالمية تجسد قولاً وفعلاً بكونها أحد الحلول العصرية، التي ابتكرتها البشرية لصالح صحة المجتمعات وحماية البيئة والمناخ والموارد الطبيعية، ووسيلة ناجعة لتقليل استخدام الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز