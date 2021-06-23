«مستشفى الجليلة» يعيد هيكلة إجراءات تسلسل الجينوم

المصدر: دبي - البيان

أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، المستشفى الأول والوحيد في دولة الإمارات المتخصص كلياً في طب الأطفال واليافعين، عن تشكيل فريق توجيهي، لدراسة سير عمليات تسلسل الجينوم في وحدة العناية المركزة، ويأتي هذا الإعلان عقب توقيع اتفاقية بين المستشفى وشركة إلومينا نيذرلاندز، خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021.

وسيبحث الفريق سبل تطوير معارف مقدمي الرعاية الصحية في مجال علم تسلسل الجينوم، عند حديثي الولادة والعناية المركزة للأطفال. كما تهدف الخطوة إلى تحسين سبل استخدام الاختبارات، وتعزيز إدراك الحالات المثلى لاستخدام هذه التقنية، والمؤشرات السريرية والاقتصادات الصحية لعلم تسلسل الجينوم في البيئات المتخصصة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم إلومينا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال علم تسلسل الجينوم، خبراتها التقنية في مجال المسابر وأدوات التحليل، إلى جانب تدريب فريق المستشفى.

نجاح

وتعليقاً على توقيع هذه الاتفاقية، قال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: هناك أدلة متزايدة على نجاح إجراءات تسلسل الجينوم في تحسين إمكانية إنقاذ حياة حديثي الولادة والرضّع، بصورة سريعة وفعّالة وبتكلفة بسيطة.

وشكّل استخدام الجيل الجديد من إجراءات التسلسل تغييراً جذرياً في عالم تشخيص الحالات المعقدة في طب الأطفال، ما سيسهم في تقليل الزمن اللازم، للتوصل للتشخيص إلى حد كبير، وتقديم الرعاية الطبية المثالية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة. وأضاف الدكتور العوضي: بفضل دعم شركائنا والجهات المعنية ستتمكن هذه المجموعة من مواصلة سعيها، لتحقيق ابتكارات جديدة في سبيل إنقاذ حياة الأطفال.

توافق

ومن جانبها، أكدت شركة إلومينا أن دعمها لمجموعة العمل هذه يتماشى مع سعيها، لتحقيق توافق علمي ما بين الخبراء حول الممارسات الأفضل في مجال تسلسل الجينوم في وحدات العناية المركزة. وفي سياق آخر وقع المستشفى مذكرة تفاهم مع جامعة بلمند دبي، ليقوم الطرفان بموجبها بالعمل سوياً، لتطوير وطرح فرص تدريبية وتعليمية وبحثية، تعود بالفائدة على المؤسستين، لا سيما على طلاب الجامعة وهيئتها التدريسية.

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