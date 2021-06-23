«دبي للسيدات» يُنظم مخيم الأطفال 4 يوليو

المصدر: (دبي- البيان)

يُنظم نادي دبي للسيدات خلال الفترة من 4 إلى 8 يوليو المقبل مخيمه الافتراضي الثاني لصيف 2021، ويستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 12 عاماً، بهدف توفير وجهة آمنة لقضاء وقت نوعي في موسم الإجازة الصيفية ضمن أنشطة متميزة ومتنوعة تتراوح بين الحصص الفنية والإبداعية.

وأكدت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة على أهمية المخيمات الصيفية وما تشكله من عامل جذب للأطفال من خلال توفير أنشطة رائعة تسهم في استثمار أوقات الفراغ بكل ما هو مفيد وتعليمهم مهارات فنية وإبداعية جديدة تضيف لذخيرتهم المعرفية وتمكينهم من قضاء أوقات حافلة بالمرح والحماس وهم آمنين في بيوتهم.

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