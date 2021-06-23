5119 بئراً نفذتها «دبي الخيرية» في 28 بلداً

المصدر: دبي - رامي عايش

نفذت جمعية دبي الخيرية 5119 مشروع حفر بئر في 28 بلداً تعاني الجفاف وندرة المياه، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 13 مليوناً و583 ألف درهم، وتنوعت الآبار ما بين الكهربائية والسطحية والعميقة والارتوازية، وذلك وفق عدد السكان والطبيعة الجغرافية للمنطقة والتكلفة المطلوبة، والتي تختلف من منطقة لأخرى ومن بلد لآخر.

وقال أحمد مسمار أمين السر العام لـ«البيان»: إن مخصصات هذا النوع من المشاريع التي تركزت في قارتي أفريقيا وآسيا، شكلت نحو 24.5% من ميزانية المشاريع الخارجية العام الماضي.

وتصدرت بنغلاديش قائمة الدول المستفيدة من هذه الآبار، حيث حصلت على 1668 بئراً بمليونين و136 ألف درهم، ثم مصر بألف و90 بئراً بمليونين و185 ألف درهم، فالهند بـ 846 بئراً بتكلفة مليون و530 ألف درهم، ونيبال بـ 759 بئراً تكلفتها مليون و361 ألف درهم، ثم النيجر 157 بئراً تكلفتها مليون و139 ألف درهم.

حرص

وشدد مسمار على حرص جمعية دبي الخيرية على تنفيذ هذا النوع من المشاريع الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الصرف على المشاريع الخارجية، من أجل مكافحة العطش والجفاف، وتوفير المياه للذين يعانون نقص المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق النائية في تلك البلاد بمساهمات وتبرعات أهل الخير والإحسان داخل الدولة.

وقال: تأتي مشروعات حفر آبار مياه الشرب في الخارج وتوفير مضخات لها وتزويدها بأدوات ووسائل التنقية والتخزين، في المرتبة الثانية من حيث الصرف بعد مشروعات بناء المساجد، ثم تتوالى بعد ذلك بقية المشروعات التنموية والخيرية المتعلقة بإنشاء المدارس والمستوصفات الطبية ودور الأيتام ومراكز تحفيظ القرآن ومساكن للفقراء وسقيا الماء والوقف الخيري والرعاية الصحية ودعم التعليم والأسر المنتجة وأخرى.

تنمية

وأكد أن حفر الآبار في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية لتوفير مياه الشرب سواء للإنسان أم لسقي الماشية وري المزارع، من أهم المشاريع الخارجية التي تقوم بها الجمعية منذ فترة طويلة، ترجمة لأهداف مساعدات الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب التي تواجه مشكلات في حلول البنية التحتية الأساسية، وهي مشروعات تنشر السلام والاستقرار بين الشعوب وتحقق التعايش السلمي وتدفع عجلة التنمية والتطوير، مشيراً إلى أن المشروعات المذكورة تحظى بدعم من بعض المحسنين، الذين يختارون جمعية دبي الخيرية لتنفيذ مثل هذه المشاريع.

دول مستفيدة

وشملت الدول المستفيدة من مشاريع حفر الآبار لجمعية دبي الخيرية إضافة إلى الدول الست المذكورة، كلاً من (توجو، موريتانيا، كينيا، ملاوي، كمبوديا، مالي، أفغانستان، بوركينا فاسو، غانا، جيبوتي، الصومال، غانا، طاجيكستان، بنين، أوغندا، غينيا كناكري، تنزانيا، ساحل العاج، قيرغيزستان، إثيوبيا، نيجيريا، سيراليون، ليبيريا، السنغال، وغامبيا).

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