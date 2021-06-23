إطلاق «نحن نهتم» لتعزيز الصحة النفسية والبدنية لكوادر التمريض

المصدر: دبي- البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تطبيق «نحن نهتم» الذكي، لضمان الرفاهية الجسدية والنفسية للكوادر التمريضية، بهدف توفير أدوات وتقنيات رقمية متنوعة للكادر التمريضي، من أجل تمكينهم وتسهيل عملية التواصل في ما بينهم ومشاركة قصص نجاحهم، والاحتفاء بإنجازاتهم، وهو عبارة عن منصة رقمية للكادر التمريضي، تمكنهم من الاستفادة من مختلف الموارد التعليمية، والتواصل مع زملائهم وتقديم الملاحظات بكفاءة إلى الإدارة العليا.

ويستهدف المشروع، الذي تعرضه الوزارة والمؤسسة على منصتهما المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي المقام في مركز دبي التجاري العالمي من 21 ولغاية 24 يونيو الجاري، الكوادر التمريضية والقابلات، بهدف تسهيل عملية التواصل والاتصال المباشر معهم في الميدان لرفع الشكاوى والمقترحات وتتبعها، وثانياً لتوفير الدعم النفسي والمعنوي والمراقبة الدورية للياقتهم الصحية، وثالثاً كونها وسيلة لاكتشاف المواهب واستغلالها في ما يخدم الصحة العامة.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن مهنة التمريض تعتبر من أهم المهن الاستراتيجية والرئيسية في نظم الرعاية الصحية، ولذلك نحرص على توفير المقومات الرئيسة لتأهيل الكوادر التمريضية، وتوفير الدعم والمساندة واستقطاب واستبقاء الكفاءات المؤهلة والمتخصصة، بما يسهم في إرساء منظومة صحية متكاملة، وفق أعلى المعايير العالمية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز واستدامة النظام الصحي ومساهمته في دفع مسيرة التنمية الشاملة، التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة في ظل استراتيجية عمل متكاملة.

دور محوري

وأشار الدكتور السركال إلى أهمية توظيف التطبيقات الذكية في خدمات الرعاية التمريضية، حيث يمثل تطبيق «نحن نهتم» نتاج التجارب والخبرات التي مرت بها كوادر التمريض، منذ ظهور جائحة «كوفيد 19» وابتكار وسائل للتواصل والوصول إلى الكوادر التمريضية، ودورهم المحوري في خط الدفاع الأول، وما حققوه من إنجازات تفخر فيها الدولة، من خلال تضحياتهم لحماية صحة وسلامة مجتمع الإمارات.

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